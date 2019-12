Oscarlı tasarımcı Field'den kriz yorumu

Sex and the City dizisi ve filmi ile Şeytan Marka Giyer’in Oscarlı kostüm tasarımcısı Patricia Field global krizi değerlendirdi. İnsanların bu sefer kanmadığını belirten çılgın tasarımcı, "Bankalar kurtarılıyor. Hatayı onlar yaptı paralar onlara veriliyor. Dikiş atmak yerine yara bandı yapıştırıyorlar" dedi.



Sex and the City dizisi, filmi; Şeytan Marka Giyer ve Ugly Betty filmlerinin Oscarlı ve Emmy Ödüllü kostüm tasarımcısı Patricia Field, sponsorları arasında Hürriyet’in de bulunduğu Perakende Günleri’08’in ikinci gününde yaptığı konuşmada global krize de değindi. Kırmızı saçlarıyla anılan çılgın modacı Field "Ne kadar kontrol ve beyin yıkama olduğunu görüyoruz. Medya herkesi paranoyaklaştırabiliyor. İnsanların bu finansal krize nasıl tepki verdiğini izlemek ilginç. Gözlemlemeliyiz. Herkes kriz hakkında konuşuyor ancak bence bu sefer insanlar kanmıyor. İnanmıyorlar" dedi.



Paralar hata yapanlara



Çok büylük hatalar yapıldığını ama bu hataları yapanlarla bağlantısı olmayanların günlük hayatlarının değişeceğine inanmadıklarını söyleyen Field, "ABD’de bankaları kurtarma planı yapılıyor. O bankalar kurtarılacak ama zaten hatayı yapan onlar. Bu paralar yine onlara gidecek ve onlar aynı metodu uygularsa, yaranın üzerine dikiş atmak yerine yara bandı yapıştırmış olacaklar. Kendimi bu duruma çok yakın hissetmiyorum. Beni vuracak mı bu kriz bilmiyorum. Herkes resesyon diyor. Nedir bu bilmiyorum. Ben iyimserim" diye konuştu.



Hâlâ sanayi devrimindeyiz



Hazır giyimin hálá sanayi devrimini yaşadığını ileri süren Field şunları söyledi: "Kıyafetlerimizi 60-100 yıl önceki gibi imal ediyoruz. Ondan önce zengin insanların kıyafetleri özel dikilirdi. Fakirler kendileri dikerdi. İçinde elbiseler asılı mağazalar yoktu. Etrafımızdaki dünyaya bakın. Elektronikte, teknolojide devrimler yaşanıyor. Hazır giyim hálá teknolojiden nasıl faydalanacağını öğrenemedi. Kıyafetler için yeni şeyler yapmaya başlayacaklar. Kıyafetler için yeni devrimler olacak. Ayakkabılarda yeni bağlama, yapıştırma teknikleri kullanılıyor. Çok daha modern ve güncel ayakkabı imal tarzı... Hazır giyim de bunu öğrenecek ve öğreniyor."



Üç kuruşa çalışanlar



Kárların maksimize edlimeye çalışılmasının sektörü geride tuttuğunu kaydeden Field, bunun verimsizlik sonucunu yarattığını söyledi. "Üç kuruşa çalışan insanlar var dünyada" diyen Field, üreticilerin böylece fiyatların yukarıya çıkmasını engellemeye çalıştığını belirtti.



İstanbullu baba-Atinalı anne



Babasının İstanbul’da annesinin Yunanistan’da doğduğunu ve hep İstanbul’u dinleyerek büyüdüğünü anlatan Patricia Field, ilk kez 1999’da geldiği İstanbul’un büyüklüğüne ve görkemine hayran olduğunu vurguladı. Moda ve hazir giyimi birbirinden ayıran Field, modanın ressam, yazar ve müzisyenin yaptığı gibi bir şey olduğunu ve ’yaşam tarzı’ değerlendirmesinin yanlışlığını anlattı.



Palin korkunç, Obama baloya gidecek gibi



Sex and the City’de 5’inci karakter olmaktan mutluluk duyduğunu ve projenin bu kadar büyüyeceğini asla tahmin etmediğini belirten Patricia Field, şu değerlendirmeleri yaptı:

Cumhuriyetçi Parti’nin Başkan Yardımcısı Adayı Sarah Palin’in kıyafetleri korkunç. Palin’in gardırobuna 150 bin dolarlık para ayrıldığı söyleniyor.

Demokrat Parti Başkan Adayı Barack Obama’nın karısı sürekli bir baloya gidecekmiş gibi giyiniyor.

Kimseye trendi olun demiyorum. CEO da olsa, sokaktan geçen adam da hepimiz insanız; önemli olan insana ulaşmak.



Hatırlarken görselliği abartın



Perakende Günleri’nde "Hafızanız Gücünüzdür" başlıklı bir konuşma yapan Memory Edge Corparation’ın Başkanı Bob Gray ise, konferans katılımcılarına görsel hafızalarını güçlendirmek için önerilerde bulundu.

Konuşmacılara bir alışveriş listesini ve ilk tanıştığınız kişinin ismini hatırlamanın yolları konusunda ipuçları veren Gray, "İsimleri ve listeleri hatırlamanın en önemli yolu görsel hafızayı güçlendirmek. Çünkü beyniniz görüntüleri daha kolay algılar. Bunun için hatırlamak istediğiniz şeyleri bir görüntü haline sokun. Bunu yaparken abartmak çok önemli. Çünkü kafanızdaki objenin somutlaşmasını sağlıyor. Kafanızda oluşturduğunuz görseller saçma ve anlamsız olsa da o şeyin hatırlanmasında daha sonra size büyük fayda sağlar" dedi. (Hürriyet)