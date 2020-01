Oscarlı oyuncu Ernest Borgnine hayatını kaybetti

1955 yılında Marty filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazanan Ernest Borgnine 95 yaşında hayatını kaybetti.

Oscar ödüllü İtalyan asıllı Amerikalı oyuncu Ernest Borgnine hayatını kaybetti. Borgnine'in uzun süredir sözcüsü olan Harry Flynn, Associated Press'e yaptığı açıklamada, 1955 yılında ''Marty'' filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu ödülünü alan aktörün, 95 yaşında hayata veda ettiğini söyledi.

Beyaz perdede genellikle hain ve kötü karakterleri canlandıran Borgnine'in, böbrek yetmezliği tedavisi gördüğü Cedars-Sinai Tıp Merkezi'nde eşi ve çocuklarının yanında yaşamını yitirdiği belirtildi.

Düşük bütçeli ''Marty'' filminde, çekici olmadığından asla aşkı bulamayacağından korkan bir kasabı canlandıran Ernest Borgnine, Cannes Film Festivali'nde de ödüller kazandı.

Özel hayatında Oscarlık bir yaşamı olmadığına inanan Ernest Borgnine, biri şarkıcı Ethel Merman ile 6 haftadan kısa süren birlikteliği olmak üzere başarısızlıkla sonuçlanan 4 evlilik yaptı.

Ünlü aktörün 1973 yılında Norveç asıllı Tova Traesnaes ile yaptığı 5. evlilik ise uzun sürdü ve ilginç iş ortaklığını beraberinde getirdi. Karısı, Tova adıyla imal ettiği ve sattığı güzellik ürünlerinin tanıtım reklamlarında Borgnine'in gençleştirilmiş yüzünü kullandı.

Ernest Borgnine'in rol aldığı diğer ünlü filmler arasında "Bad Day at Black Rock", ''Johnny Guitar", ''Demetrius and the Gladiators" ve "Vera Cruz" bulunuyor.