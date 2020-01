Oscar'lı filmler törende güldürüyor

T24-

Zaman'ın haberine göre, İnternet Film Veri Tabanı'nda (IMDB) yer alan bilgilere göre geçen sene 'En İyi Film Oscar'ını alan Zoraki Kral (The King's Speech) tüm dünyada 374 milyon dolar hasılat elde etti.Kathryn Bigelow'ın 2009'da sürpriz şekilde 6 dalda Oscar alan Ölümcül Tuzak'ı (The Hurt Locker) ise gişede 12 milyon dolarda kaldı. Danny Boyle'un 81'inci Oscar'da 8 ödül alarak damgasını vuran Milyoner (Slumdog Millionaire) filmi ise 141 milyon dolarlık iş yapabildi.Ünlü yönetmen Woody Allen'ın en iyi yapımları arasında gösterilen 1977 tarihli 4 Oscar'lı Annie Hall de yapımcısına sadece 38 milyon dolar kazandırabildi.Coen Kardeşler'in 4 Oscar'lı sıra dışı filmi İhtiyarlara Yer Yok (No Country for Old Men) 74 milyon dolar; Paul Hagies'in paralel kurgusuyla dikkat çeken ve 78'inci Oscar Ödülleri töreninde 3 Oscar alan Çarpışma (Crash) filmi ise 98 milyon dolar hasılat elde edebildi.