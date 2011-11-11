-Oscar'ı Billy Crystal sunacak LOS ANGELES (A.A) - 11.11.2011 - Amerikalı komedyen Eddie Murphy'nin 26 Şubat'ta yapılacak 2012 Oscar ödül törenini sunmaktan vazgeçmesi üzerine yerine, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi töreninin sunucusu olarak Billy Crystal seçildi. Son olarak 2004'te Oscar törenini sunan Crystal, bu görevi 9 kez yaptı. Crystal, Los Angeles-Hollywood-Roosevelt Oteli'nde 1929'daki ilk törenden beri rekortmen sunucu olarak yeniden bu görevi almaktan ötürü "çok büyük heyecan duyduğunu" belirtti. 63 yaşındaki Crystal, bu görevi kabul edişine sebep olarak özellikle şunu da belirtti: "Her eczaneye gidişimde genç eczacı kızın reçetede adımı sormasından kurtulurum." Komedyen oyuncu ve yönetmen Crystal, "konuşurken ağız şapırdatma rekoruyla" eksantrik bir kişiliğe sahip. Eddie Murphy'nin dün Oscar sahresinden çekilmesi, yakın arkadaşı Brett Ratner'ın ödül töreninin yapımcılığından istifa etmesi yüzünden oldu. Ratner, Murphy'in başrolünü oynadığı yeni filminin tanıtımını yaparken eşcinsellerin alınmasına neden olan sözleri nedeniyle eleştirilmiş ve Oscar ödül töreni yapımcılığından istifa etmişti. Oscar'ın 2012 yapımcılığını, Türkiye'de "Akıl Oyunları" adıyla gösterilen, şizofreniyi yenmiş 1994 Nobel Ekonomi ödülü sahibi Amerikalı matematik dehası John Forbes Nash'in (83) hayatını konu alan Oscar ödüllü "A Beautiful Mind" (2001) filminin yapımcısı Brian Grazer üstlenecek.