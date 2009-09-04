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Kültür-Sanat

Oscar'da puanlama sistemi

1945’ten bu yana kullanılan oy sisteminin değiştirileceğini açıklayan Akademi, puanlama sistemine geçecek.

04 Eylül 2009 03:00

1945’ten bu yana kullanılan oy sisteminin değiştirileceğini açıklayan Akademi, puanlama sistemine geçecek. Üyeler filmlere 1-10 arası puan verecek. En çok puan toplayan film, En İyi Film Oscarı’nı kazanacak

Akademi’nin yaptığı açıklamaya göre En İyi Film Oscar’ını belirleyen oy sistemi değişecek. Akademi üyelerine filmlere 1 ile 10 arasında bir puan vermeleri istenecek, kazanan film de en çok puanı kazanan yapım olacak. Diğer kategorilerde ise hâlâ en fazla oyu kazanan Oscar’a uzanacak.

Yeni sistem, Akademi’nin Oscar adaylarını seçerken kullandığının aynısı. Ancak 1945 yılından beri En İyi Film’i seçmek için ilk kez bu puanlama sistemi kullanılacak.

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