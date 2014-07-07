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Spor

Oscar Pistorius'un protezsiz görüntüleri ailesini kızdırdı

Kız arkadaşı Reeva Steenkamp'ı öldürmekle suçlanan ampute atlet Oscar Pistorius davasındaki canlandırma görüntüleri basına sızdı

07 Temmuz 2014 20:36

Kız arkadaşı Reeva Steenkamp'ı öldürmek suçundan yargılanan 27 yaşındaki Güney Afrikalı ampute atlet Pistorius'un yayınlanan bu görüntüleri izleyenleri şoke etti.

Cinayet günü yaşananların canlandırıldığı videoda Pistorius’un protez takmadığı ve kısa bir şort giydiği görülüyor. Pistorius, iki kişi anlatımı izlerken elinde silah varmış gibi doğrultarak hızlı adımlarla yürümeye çalışıyor.

Videonun devamında Pistorius’un sevgilisi Steenkamp’ı banyodan çıkarması canlandırılıyor. Burada Pistorius’un kızkardeşi Aimee ise cinayete kurban giden Steenkamp’ı canlandırdı.

Son kısımda Pistorius’un sevgilisi Steenkamp’ı merdivenlerden aşağı taşırken halini gösteren fotoğrafın görüntüleri yayınlandı.

Pistorius ailesi, görüntüleri yayınlayan televizyon hakkında gizliliği ihlal suçlaması ile dava açacaklarını söyledi.

O video için tıklayın

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