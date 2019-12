Oscar oyları sayılıyor

Bu yıl 22 Şubat Pazar gecesi 81’inci kez verilecek Oscar ödülleri için oy sayım işlemine başlandı.



Pricewaterhouse Coopers yetkilileri, bu yıl 81’inci kez verilecek olan Oscar ödülleri için 75’inci kez Academy of Motion Picture Arts and Sciences’ın (Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi) oy sayım işlemini yürüttüğünü bildirildi.



PwC tarafından yapılan yazılı açıklamada, sayım işlemini yöneten Brad Oltmanns ve Rick Rosas’ın 22 Şubat Pazar gecesi tüm dünyada canlı yayınlanacak Akademi Ödül Töreni’ne kadar sonuçları bilen ‘yegane iki kişi’ olacağı kaydedildi.



Akademi Ödülleri oy sayım projesinde, 75 yıl boyunca yalnızca 12 şirket yöneticisinin yer alma ayrıcalığına sahip olabildiği ifade edilen açıklamada, sonuçları PwC’ye teslim ettiklerini belirten Akademi Başkanı Sid Ganis’in şu ifadelerine yer verildi:



“Pricewaterhouse Coopers, bunca yıldır Akademi Ödülleri oylama işlemini güven ve bütünlük içinde, aynı geleneği sürdürerek gerçekleştirmektedir. Bu uzun süreli ve sağlam işbirliğimizin daha çok uzun yıllar devam edeceğinden eminiz.”



PwC Los Angeles Yönetici Ortağı Oltmanns da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Akademi adına Oscar oylama sürecini yürütmelerinin 75’inci yılını kutlamaları nedeniyle bu yılki ödüllerin kendileri için özel bir anlamı olduğunu belirtti.



Oy sayım sürecini sekiz yıldır yönettiği dile getirilen PwC Eğlence ve Medya Sektöründen Sorumlu Vergi Ortağı Rick Rosas’ın ise oy sayım süreci hakkında şunları söylediği ifade edildi:



“Teknolojideki büyük gelişmelere rağmen oy sayım sistemini asla değiştirmedik. 75 yıldır, temelinde elle sayım olan bir sistemle oyları sayıyoruz. Akademi için doğru ve güvenilir sonuçları sunarken bu önemli sırları korumadaki yüzde 100 etkin yaklaşımımızdan hiçbir zaman taviz vermedik. Yıllardır süregelen bu geleneğin bir parçası olmaktan gurur duymaktayım.”



Oyların sayım süreci



Açıklamaya göre, oy sayma işlemi 75 yıldır aynı şekilde ve hiçbir güvenlik ihmali olmadan gerçekleştiriliyor. Güvenliğin tam olarak sağlanması için Oltmanns ve Rosas, sayım işlemi için kimsenin bilmediği bir mekânda çalışan ‘ağzı sıkı’ bir grup PwC denetçisine liderlik ediyor. Oy verme yetkisi olan Akademi üyelerine gönderilen aday oy pusulaları, üyeler tarafından doldurulup geri toplandıktan sonra oy sayımından sorumlu PwC ortakları tarafından tek tek elle sayılıyor ve sonuçlar Akademi kurallarına göre bir çizelge içinde düzenleniyor.



Sonuçlar ödül töreninin yapılacağı güne kadar mühürlü iki set zarf içinde bir kasada kilit altında tutulurken, güvenlik önlemi olarak ödülleri kazananların isimlerinin bulunduğu zarflar, PwC ortakları tarafından törenin yapılacağı salona farklı ve gizli iki ayrı güzergâhtan getiriliyor. Ayrıca PwC ortakları zarfların çalınma olasılığına karşı bir önlem olarak, her kategoride kazananların isimlerini tek tek ezberliyorlar. Oscar kazananların kimlikleri, canlı yayında açıklanana kadar gizli tutuluyor. Kesin sonuçlar 17 Şubat’ta belli olacak.



Açıklamaya göre, 75 yıldır PwC ekipleri tarafından sayılan oyların sayısı 440 bini, 1941’den bugüne kadar uygulanan sistemde ödül kazanan isimlerinin saklandığı zarf sayısı da 2 bin 500’ü aşmış durumda. PwC ekipleri, oyları saymak için 75 yılda bin 700 saat harcadı.