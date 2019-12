-Oscar Onur ödülleri, sahiplerini buldu ANKARA (A.A) - 14.11.2011 - Ünlü aktör James Earl Jones ile ünlü televizyon yapımcısı ve sunucusu Oprah Winfrey'e Oscar Onur Ödülleri verildi. İngiltere'nin başkenti Londra'da "Miss Daisy's Driver" adlı tiyatro oyununda Vanessa Redgrave ile başrolü paylaşan Jones, oyuna ara vermek istemediği için Los Angeles'taki törene katılamadı. 80 yaşındaki Jones, ödülünü oyunun ardından tiyatro sahnesinde Sir Ben Kingsley'nin elinden aldı. Star Wars film serisinde Darth Vader'e sesini veren Jones, 50'den fazla filmde rol almış ve 1971 yılında "The Great White Hope" adlı filmdeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar'a aday gösterilmişti. Los Angeles'taki törende ise Winfrey'e vakfının düzenlediği hayır işleri için Jean Hersholt Yardımseverlik Ödülü verildi. 1985 yılında Steven Spielberg'in "The Color Purple" adlı filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Oscar'a aday olan Winfrey, 2007 yılında Güney Afrika'da kızlar için bir okul açmıştı. Hollywood'da "makyajın büyükbabası" olarak tanınan Dick Smith de Oscar Onur Ödülü ile ödüllendirildi. 1984 yılında "Amadeus" filmi ile En İyi Makyaj Oscarı'nı kazanan Smith, "The Exorcist", "Taxi Driver" ve "The Deer Hunter" gibi filmlerde de görev almıştı. Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, her yıl sinema sanatlarına büyük katkıda bulunan kişilere Oscar Onur Ödülü veriyor.