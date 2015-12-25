Oscar ödüllü Jennifer Lawrence: Yemeğimi farelerle paylaşıyordum

Açlık Oyunları serisiyle yüzü tanınan ve Hollywood’ta en çok kazanan kadın oyuncularından Oscar ödüllü Jennifer Lawrance, oyunculuk kariyerini başlamak için çalışırken yaşadığı apartmanda, farelerin kemirdiği yiyeceklerden kalanları tüketerek beslendiğini söyledi.

Independent’tan referans veren Radikal’in haberine göre New York’ta o dönem yaşadığı apartman dairesinde farelerin olduğunu ve çoğu kez onların kemirdiği yiyecekleri tüketmek zorunda kaldığını anlatan Lawrence, bu daireyi tutabilmek için bebek bakıcılığı yaptığını da anlattı.

Dairenin kendine ait bir mutfağı olmadığını söyleyen Lawrence, kendisinden dört yaş büyük abisiyle birlikte yaşadığı bu dairede bir süre sonra öleceğini bile düşündüğünü söyledi.

Lawrence sözlerine şöyle devam etti; ‘Geceleri fareler ortaya çıktığında çok zor oluyordu. Banyoya bile gidemezdim. Hatta babam hala o evle ilgili konuşur, ‘O zaman bu işi ne kadar çok yapmak istediğini, ne kadar ciddi olduğunu anladım’ der. Sanırım bu babamın bana izin vermesi için de bir dönüm noktası oldu. Çünkü geldi ve içinde yaşadığım şartları gördü’ diyen Lawrence, o dönem hiç parası olmadığı için hiçbir yiyeceği atmadığını da sözlerine ekledi. ‘Eve geldiğimde farenin ekmeği kemirdiğini görürdüm ve midem bulanırdı, atmak isterdim. Ancak sonradan yeni bir ekmeğe verecek param olmadığı aklıma gelirdi ve farenin kemirdiği kısmı keserek yemeye çalışırdım. Gerçekten farelerle yemeğimi paylaşıyordum.’