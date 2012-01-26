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Dünya

Oscar ödülleri elektronik oylama ile belirlenecek LOS ANGELES (A.A)

26 Ocak 2012 14:03

-Oscar ödülleri elektronik oylama ile belirlenecek LOS ANGELES (A.A) - 26.01.2012 - Oscar ödülleri için gelecek yıldan itibaren elektronik oylama yapılacak.  Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 85. Oscar ödüllerinin belirlenmesinde kullanılacak elektronik oylama sistemi geliştirmesi için bir şirketle anlaşmaya vardığını açıkladı.    Everyone Counts adlı şirket, şimdiye kadar oy pusulalarını sayıları yaklaşık 6 bine ulaşan üyelerine posta ile gönderen Akademi için güvenilir ve kullanışlı bir elektronik oylama sistemi geliştirecek.  Martin Scorsese'nin "Hugo" adlı filminin 11 dalda, siyah beyaz "The Artist" filminin ise 10 dalda aday olduğu 84. Oscar Ödülleri, 26 Şubat'ta Los Angeles'taki Kodak Tiyatrosunda Billy Crystal'in sunuculuğunu yapacağı törenle dağıtılacak. 

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