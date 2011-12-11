Oscar heykelciği tehlike atlattı



T24- ABD’nin Oscar adıyla bilinen sinema etkinliği Akademi Ödülleri’nde dağıtılan altın heykelcikleri hazırlayan üretici firmada yaşanan grev, sanat dünyasında paniğe neden oldu







Milliyet'in haberine göre, Chicago kentinin yerel kanalı WMAQ’taki habere göre, çalışanlar verilen ikramiye sözleri tutulmayınca grev kararı aldı. Çalışmaların durdurulması, gelecek yıl 26 Şubat’ta düzenlenecek olan törende dağıtılacak heykellerin akıbeti hakkında soru işaretleri uyandırdı ve “Bu yıl kazananlara Oscar heykelleri verilemeyecek mi?” söylentileri başladı.





Söylentilerin artması üzerine bir açıklama yapmak zorunda kalan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (AMPAS), ellerinde gelecek törenlerde verilmek üzere hazır heykel stoku olduğunu belirtti.





Üretici firmanın yaşadığı sorundan organizasyonun etkilenmeyeceğini vurgulayan Akademi yetkilileri, panik yapmanın yersiz olduğunu söyledi. R.S Owens firmasının grevini yöneten sendika, üretimin durdurulmaması için çalıştıklarını açıkladı.





Firma, 33.2 santimetre uzunluğundaki altın Oscar heykelciklerinin yanı sıra, Emmy ve MTV müzik ödüllerinin kürelerini de hazırlıyor.