Oscar gecesine 'Slumdog Millionaire' damgası

SLUMDOG KAZANDI, HİNDİSTAN UÇTU

Diğer törenlere oranla kısa sürdü

8 dalda ödül kazanan Milyoner filmi - VİDEO

Benjamin Button'un Tuhaf Hikayesi filmi - VİDEO

Kara Şövalye filmi - VİDEO

Winnie the Pooh göndermesi

Ledger'ın ödülünü ailesi aldı

Benjamin Button'da hayalkırıklığı



Altıncıda oldu...

Geceden notlar



Ve işte ödüller

'Slumdog Millionaire'in aktörlerinden Azharuddin Muhammed İsmail'in komşuları Oscar törenini Hindistan'ın Mumbai kentindeki gecekondu bölgesi Bandra'da derme çatma kulübelerinin arasında izlerken, filmdeki baş karakter Cemal'in kardeşi Salim'i canlandıran Azharuddin, yıldızlar geçidine dönen Kodak Tiyatrosu'ndaydı81. Oscar Ödülleri, ABD’nin Los Angeles kentinde 3 bin 500 kişilik Kodak Tiyatrosu’nda yapılan törenle açıklandı. Kimi yorumlara göre, televizyonların izlenme oranlarındaki düşüşe bağlı olarak, daha önceki Oscar törenlerine oranla çok daha kısa tutlan gecenin sunuculuğunu Avustralyalı tiyatro ve sinema oyuncusu Hugh Jackman üstlendi.Fırtınalar estiren "Slumdog Millionaire" filmini çeken Danny Boyle "En iyi yönetmen" ödülünü alırken film "En iyi film" ödülüne de layık görüldü.Hayatla mücadelesine, Hindistan'ın Mumbai kentinin kenar mahallesinde başlayan bir çocuğun, zorluklar içindeki büyüme sürecini, bir aşk hikayesini de içine katarak, katıldığı bir yarışma programı çerçevesinde ele alan Slumdog Millionaire, en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi uyarlama senaryo, en iyi görüntü yönetmenliği, en iyi ses miksajı, en iyi kurgu, en iyi film müziği ve en iyi orijinal şarkı ödüllerine layık görüldü.Danny Boyle ödülünü alırken, Oscar heykelciği elini yakmış gibi yaparak, "Bir gün bu ödülü alırsam (çizgi film karakteri) Winnie the Pooh gibi yapacağımı düşünmüştüm" dedi.81'inci Oscar ödüllerinde "En iyi yardımcı erkek oyuncu" beklendiği gibi "The Dark Knight"taki "Joker" rolüyle Heath Ledger seçildi. Hayatını kaybeden aktörün ödülünü ailesi aldı.En iyi animasyon filmi ödülünü "Bolt" ve "Kung Fu Panda"nın arasından sıyrılan "Wall-E" kazandı.Nuri Bilge Ceylan'ın "Üç Maymun"unun da aday adayı olarak ilk 9 arasına girdiği "En iyi yabancı film" dalında Japon filmi "Departures" sürpriz yaparak ödüle uzandı.En iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü Penelope Cruz, Vicky Cristina Barcelona'daki rolüyle kazandı.Oscar'a 13 dalda aday gösterilen The Curious Case Of Benjamin Button sadece 3 ödülle yetinmek zorunda kaldı. Brad Pitt'in başrolünü üstlendiği, yaşlı doğan ve gittikçe gençleşen bir Amerikalının hayatını konu alan film, en iyi sanat yönetmenliği, en iyi makyaj ve en iyi görsel efekt dallarında ödül aldı.En iyi erkek oyuncu ödülünü, "Milk" adlı filmde, eşitlik isteyen ve kendi kaderini paylaşanların haklarını korumak için siyasete atılan eşcinsel rolündeki Sean Penn aldı. Sanatının yanı sıra siyasi fikirleriyle de bilinen 48 yaşındaki Penn, 2004 yılında, Mystic River filmindeki rolüyle de ödül almıştı.En iyi kadın oyuncu ödülünü ise "The Reader" adlı filmdeki rolüyle Kate Winslet aldı. Dramatik bir konuyu içine romantizm katarak ele alan filmde, Nazi geçmişi olan bir Alman kadınını oynayan 33 yaşındaki Winslet, son 13 yılda 5 kez Oscar'a aday gösterilmiş, ancak evine eli boş gitmek zorunda kalmıştı.Winslett'ın aşırı heyecanlandığı gözlerden kaçmadı. Ünlü oyuncu diğer kadın adaylara "tanrıça" diye seslenirken, Merly Streep'le aynı kategoride olmaktan mutlu olduğunu ancak Streep'in artık buna bir son vermesi gerektiği söyledi.Şölen, Kodak Theatre'a davetli çok sayıda ünlü sanatçı ve sinema sektörünün önde gelen isimlerinin, gazetecilerle çevrili kırmızı halı üstünde boy göstermeleriyle başladı ve sunuculuğu üstlenen Jackman'ın, şarkı ve danslarla süslediği parodiler, aday sanatçılara yaptığı esprilerle salonda devam etti.Jackman'ın, önceki ödül törenlerine göre alışılmışın dışında, müziği ve dansı ön plana çıkartarak yaptığı sunuma, Amerikalı şarkıcı Beyonce'un da aralarında bulunduğu bazı sanatçılar, şarkıları ve sahne performansıyla katkıda bulundu.İlk ödül, en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında verildi ve bu ödüle "Vicky Cristina Barcelona"daki performansıyla 34 yaşındaki İspanyol aktris Penelope Cruz layık görüldü. Penelope Cruz, Woody Allen'ın filmleriyle en iyi yardımcı oyuncu ödülünü kazanan 5. sanatçı oldu.En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne, 13 ay önce hayatını kaybeden Heath Ledger, The Dark Knight filmindeki "Joker" rolüyle layık görüldü. Ledger'ın heykelciğini, annesi, babası ve kız kardeşi aldı. Aktör, Oscar'a ölümünden sonra layık görülen ikinci sanatçı oldu. Peter Finch de 1976 yılında Oscar'a layık görülmüş, ancak kazandığı ödülü görememişti.En iyi orijinal şarkı ödülünden önce, aday şarkıların dans eşliğindeki sunumu büyük beğeni toplarken, görüntü yönetmenliği dalındaki ödülün takdimi için sahneye gelen komedyen Ben Stiller'ın, sakalı ve tavırlarıyla aktör Joaquin Phoenix'i anımsatan tarzı salondakilerin bölünmesine yol açtı. Davetlilerin bir kısmı gülerken, rahatsızlık duyanların da olduğu gözlendi.En iyi oyuncu ve en iyi yardımcı oyuncu ödüllerinin dağıtımından önce, sinema sektörünün önde gelen aktör ve aktrislerinin, 5'er kişilik gruplar halinde sahne alması ve her birinin, adayların sunumunu tek tek üstlenmesi gecenin dikkati çeken anları arasına girdi.Gecede, 25 kategorinin en iyileri belirlendi. Ödül listesi şöyle:En iyi yardımcı kadın oyuncu: Penelope Cruz (Vicky Cristina Barcelona)En iyi özgün senaryo: Dustin Lance Black (Milk)En iyi uyarlama senaryo: Simon Beaufoy (Slumdog Millionaire)En iyi animasyon: WALL-EEn iyi kısa animasyon: La Maison en Petits CubesEn iyi sanat yönetmenliği: The Curious Case Of Benjamin ButtonEn iyi kostüm tasarımı: The DuchessEn iyi makyaj: Greg Cannom (The Curious Case Of Benjamin Button)En iyi görüntü yönetmenliği: Slumdog MillionaireEn iyi kısa metrajlı film: Spielzeugland (Toyland)En iyi yardımcı erkek oyuncu: Heath Ledger (The Dark Knight)En iyi belgesel: Man On WireEn iyi kısa metrajlı belgesel: Smile PinkyEn iyi görsel efekt: The Curious Case Of Benjamin ButtonEn iyi ses kurgusu: The Dark KnightEn iyi ses miksajı: Slumdog MillionaireEn iyi kurgu: Slumdog MillionaireOnur ödülü: Jerry LewisEn iyi film müziği: Slumdog MillionaireEn iyi orijinal şarkı: Jai Ho (Slumdog Millionaire)En iyi yabancı film: Departures (Japonya)En iyi yönetmen: Danny Boyle (Slumdog Millionaire)En iyi kadın oyuncu: Kate Winslet (The Reader)En iyi erkek oyuncu: Sean Penn (Milk)En iyi film: Slumdog Millionaire