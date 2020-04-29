Oscar'dan Koronavirüs düzenlemesi: Yalnızca internetten yayınlanan filmler de yarışa dahil olacak

Oscar Ödülleri, Koronavirüs salgını nedeniyle sinema salonlarının kapanmasının ardından sadece internet üzerinden içerik sağlayan platformlarda yer bulan filmlerin de bu yılki yarışta yer alacağını açıkladı. Akademi bu düzenlemenin 2020 yılını kapsadığını belirtti.

Oscar Ödülleri'ne aday olabilmek için Netflix gibi içerik sunan platformların orijinal yapımlarında, belli bir süre de olsa sinemada gösterim şartı aranıyordu. Bir filmin Oscar'a aday olabilmesi için en az yedi gün boyunca Los Angeles Bölgesi'nde ticari bir sinema salonunda vizyona girmesi gerekiyordu.

Koronavirüs sebebi ile sinema salonlarının kapatılmasının ardından, bu yıl gösterime girmesi beklenen birçok filmin çıkış tarihi etkilenirken bir kısmı da beklenenden az sürede vizyonda kaldı. Bazı yapımlar ise sinema gösterimlerinden vazgeçip, seyirciyle internetten ulaşılabilen mecralarda buluşma kararı aldı.