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Spor

Oscar Cardozo ve Kevin Konstant, Trabzonspor'da

Trabzonspor, Oscar Cardozo'nun kulübü Benfica ve Kevin Constant'ın kulübü AC Milan'la anlaşma sağladığını borsaya bildirdi

05 Ağustos 2014 20:12

Trabzonspor, Oscar Cardozo'nun transferi için Benfica ile anlaşma sağladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Oscar Rene Cardozo'nun kulübümüze transferi konusunda, SL Benfica ile anlaşma sağlanmıştır.Anlaşmaya göre; SL Benfica'ya transfer bedeli olarak 5.000.000 Euro ödenecektir" denildi.

Öte yandan Trabzonspor, Gine futbolcusu Kevin Konstant'ın bonservisi konusunda kulübü AC Milan'la 2.5 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladıklarını açıkladı.

 

 

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