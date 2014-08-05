Oscar Cardozo ve Kevin Konstant, Trabzonspor'da

Trabzonspor, Oscar Cardozo'nun transferi için Benfica ile anlaşma sağladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Oscar Rene Cardozo'nun kulübümüze transferi konusunda, SL Benfica ile anlaşma sağlanmıştır.Anlaşmaya göre; SL Benfica'ya transfer bedeli olarak 5.000.000 Euro ödenecektir" denildi.

Öte yandan Trabzonspor, Gine futbolcusu Kevin Konstant'ın bonservisi konusunda kulübü AC Milan'la 2.5 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladıklarını açıkladı.