86. Oscar adayları belli oldu

86. Oscar ödüllerinin adayları belli oldu. Sinema dünyasının en prestijli ödülleri 2 Mart gecesi sahiplerini bulacak.

Akademi Başkanı Cherly Boone Isaacs ve Avustralyalı oyuncu Chris Hemsworth tarafından açıklanan adaylar şöyle:

En İyi Film

American Hustle

Captain Phillips

Dallas Buyers Club

Gravity

Her

Nebraska

Philomena

12 Years A Slave

The Wolf of Wall Street

En İyi Erkek Oyuncu

Christian Bale (American Hustle)

Bruce Dern (Nebraska)

Leonardo DiCaprio (The Wolf Of Wall Street)

Chiwetel Ejiofor (12 Years A Slave)

Matthew Mcconaughey (Dallas Buyers Club)

En İyi Kadın Oyuncu

Amy Adams (American Hustle)

Cate Blanchett (Blue Jasmine)

Sandra Bullock (Gravity)

Judi Dench (Philomena)

Merly Streep (August: Osage County)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:

Barkhad Abdi (Captain Phillips)

Bradley Cooper (American Hustle)

Michael Fassbender (12 Years A Slave)

Jonah Hill (The Wolf Of Wall Street)

Jared Leto (Dallas Buyers Club)



En İyi Uyarlama Senaryo



Before Midnight

Captain Phillips

Philomena

12 Years A Slave

The Wolf Of Wall Street

En İyi Orjinal Senaryo

American Hustle

Blue Jasmine

Dallas Buyers Club

Her

Nebreska

En İyi Animasyon Film

The Croods

Despicable Me 2

Ernest & Celestine

Frozen

The Wind Rises

En iyi Belgesel

The Act Of Killing

Cutie And The Boxer

Dirty Wars

The Square

20 Feet From Stardom

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:

Sally Hawkins (Blue Jasmine)

Jennifer Lawrence (American Hustle)

Lupita Nyong'o (12 Years A Slave)

Julia Roberts (August: Osage County)

June Squibb (Nebreska)

En İyi Orjinal Şarkı

Alone Yet Not Alone

Happy

Let It Go

The Moon Song

Ordinary Love