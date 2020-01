-Oscar adayları açıklandı BEVERLY HILLS (A.A) - 24.01.2012 - 84. Oscar ödüllerinin adayları açıklandı. Martin Scorsese'nin "Hugo" adlı filmi, "En İyi Film" dahil 11 dalda aday gösterilirken "The Artist" 10 dalda aday oldu. "En İyi Film" adayı filmler şunlar: "The Artist", "The Descendants", "Extremely Loud & Incredibly Close", "The Help", "Midnight in Paris", "Moneyball", "The Tree of Life" ve "War Horse". "En iyi yönetmen" dalında Michel Hazanavicius (The Artist), Alexander Payne (The Descendants), Martin Scorsese (Hugo), Woody Allen (Midnight in Paris) ve Terrence Malick (The Tree of Life) ödüle aday gösterildi. "En iyi erkek oyuncu" dalında Demián Bichir (A Better Life), George Clooney (The Descendants), Jean Dujardin (The Artist), Gary Oldman (Tinker Tailor Soldier Spy) ve Brad Pitt (Moneyball) aday oldu. "En iyi kadın oyuncu" dalında Glenn Close (Albert Nobbs), Viola Davis (The Help), Rooney Mara (The Girl with the Dragon Tattoo), Meryl Streep (The Iron Lady) ve Michelle Williams (My Week with Marilyn) ödüle aday gösterildi. "En iyi yardımcı kadın oyuncu" dalında ödüle Octavia Spencer (The Help), Berenice Bejo (The Artist), Jessica Chastain (The Help), Janet McTeer (Albert Nobbs) ve Melissa McCarthy (Bridesmaids) aday oldu. "En iyi yardımcı erkek oyuncu" dalında Kenneth Branagh (My Week with Marilyn), Jonah Hill (Moneyball), Nick Nolte (Warrior) Christopher Plummer (Beginners) ve Max von Sydow (Extremely Loud & Incredibly Close) aday gösterildi. "Yabancı film" ödülüne ise "Bullhead" (Belçika), "Footnote" (İsrail), "In Darkness" (Polonya), "Monsieur Lazhar" (Kanada) ve "A Separation" (İran)filmleri aday oldu. "Orijinal senaryo" dalında Michel Hazanavicius (The Artist), Annie Mumolo ve Kristen Wiig (Bridesmaids), J.C. Chandor (Margin Call), Woody Allen (Midnight in Paris) ve Asghar Farhadi (A Separation) ödüle aday gösterildi. Ödüller 26 Şubat'ta Los Angeles'taki Kodak Tiyatrosunda Billy Crystal'in sunuculuğunu yapacağı törenle dağıtılacak.