Oscar adayı filme, 'çalıntı senaryo' davası

Oscarlarda diskalifiye şoku

"Alone Yet Not Alone" şarkısı Oscar adayları arasından çıkarıldı. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi Başkanı, şarkının söz yazarı ve bestecisi Broughton'ı seçici üyeleri yönlendirmeye çalışmakla suçluyor.