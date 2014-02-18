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Kültür-Sanat

Oscar adayı filme, 'çalıntı senaryo' davası

Bu yılki Oscar yarışına katılan ‘Her’ adlı filme, senaryosunun çalıntı olduğu iddiasıyla dava açıldı

18 Şubat 2014 13:12

Bu yıl 5 dalda Oscar’a aday olan Spike Jonze’un yazıp yönettiği 'Her' adlı filme, senaryosunun çalıntı olduğu gerekçesiyle dava açıldı.

TMZ sitesinin haberine göre, senarist Sachin Gadh ve Jonathan Sender, filmin yıllar önce yazdıkları senaryodan çalındığını öne sürdü. İki senarist 'Belv' adını verdikleri hikayelerinin 'Her’ün konusuyla çok yakın olduğuna dikkat çekti. Gadh ve Sender, senaryolarını yıllar önce filmin yönetmeni Spike Jonze’u da temsil eden ajansa sunduklarını da belirtti.

Spike Jonze iddialara henüz cevap vermedi. 'Her' en iyi film dahil 5 dalda Oscar’a aday gösterildi.

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