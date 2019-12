-OSCAR ADAYI ''DÖVÜŞÇÜ'' VİZYONDA İSTANBUL (A.A) - 10.02.2011 - Türk sinemaseverler, bu hafta biri yerli 4 yeni filmle buluşacak. David Russell'in yönettiği ''Dövüşçü (The Fıgther)'', Mikael Hafstrom'un yönettiği ''Ayin (The Rite)'' ile Randall Wallace'ın yönettiği ''Şampiyon (Secretariat)'' filmleri sinemaseverlerle buluşacak Aytaç Ağırlar'ın yönettiği ve Sezai Paracıkoğlu, Melike Güner, Barbara Laurens ile Sinan Çalışkanoğlu'nun oynadığı ''İncir Reçeli'' filmi, romantik sahneleriyle izleyicilerin karşısında olacak. Filmin konusu şöyle: ''Metin 30'lu yaşlarda hayatını TV'lere skeç yazarak kazanan bir adamdır. Bir gün gittiği barda, hayatını tümüyle değiştiren Duygu ile tanışır. Duygu ve Metin, bir masala başlarlar ama sonu başından belli bir masaldır bu...'' David Russell'ın yönettiği ve Christian Bale, Mark Wahlberg, Amy Adams ile Melissa Leo'nun oynadığı ''Dövüşçü (The Figther)'' filmi, dram sahneleriyle izleyicilerin dikkatini çekecek. Filmde, kardeş ilişkileri, suç, uyuşturucu gibi konuların yoğunluğunda bir boksörün sıfırdan zirveye tırmanışı anlatılıyor. Mikael Hafström'ün yönettiği ve Anthony Hopkins, Colin O'Donoghue, Alice Braga ile Toby Jones'in oynadığı ''Ayin (The Rite)'' filmi, dram ve gerilim sahneleriyle beyazperdeye yansıyacak. Gerçek olaylardan esinlenilen ve çok tartışılan ''şeytan çıkarma'' uygulaması yer alan filmde, şeytan çıkarma ayinlerini incelemesi için Vatikan'a gönderilen ilahiyat fakültesi öğrencisi Michael Kovak'ın öyküsü işleniyor. Şüpheciliğini bir zırh gibi kuşanan Michael, vakaların ardında iblisleri değil, psikiyatrik ögeleri aramaları konusunda üstlerine meydan okur. Ancak alışılmışın dışında yöntemler uygulaması ve yaptığı binlerce şeytan çıkarma ayini ile tanınan Peder Lucas'ın yanına gönderildiğinde, Michael'ın zırhı çatlamaya başlar. Randall Wallace'ın yönettiği ve John Malkovich, Diane Lane, James Cromwell ile Dylan Walsh oynadığı ''Şampiyon (Secretariat)'' filmi, ev hanımı Penny Chenery'nin sahip olduğu yarış atının, 1973 yılında üç kez üst üste şampiyon olmasını konu alıyor. Gerçek bir öyküden uyarlanan filmde, erkek egemen at yarışı sektöründe bir kadının başarı öyküsü ve 25 yıldır kırılamayan rekoru anlatılıyor.