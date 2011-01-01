Örümcek Adam'a kardeş aranıyor!

T24 - Pek çok süper kahramana hayat veren efsanevi çizer Stan Lee, yeni kahramanlar için uluslararası yarışma açtı.

Spider Man, Fantastik Dörtlü, X-Men, Daredevil ve Hulk gibi birçok süper kahramana çizgileriyle hayat veren Stan Lee, uluslararası katılımlı ''Süper Kahraman Yarışması'' düzenliyor.

Yeni yeteneklerin keşfedilmesini sağlamayı amaçlayan yarışma kapsamında grafik tasarımcıların ve çizerlerin kendi süper kahramanlarını yaratmaları bekleniyor. Sektöre taze kan kazandırmayı da amaçlayan yarışmayı kazanan sanatçı, büyük ödülü San Diego'da düzenlenecek törenle Stan Lee'nin elinden alacak. Yarışmada en yüksek 20 oyu alan sunumların sahiplerine Lee tarafından Marvel Filmlerinden birinin resmi film posteri hediye edilecek.

Talenthouse adında Silikon Vadisi merkezli uluslararası bir sanatçı platformunda pazarlama direktörü olarak çalışan Burcu Çetin, efsanevi çizgi roman yazarı Stan Lee'nin dünya genelinde birçok yetenekli sanatçının kendisini göstermesini sağlamak için bir yarışma organize ettiğini söyledi.

Çetin, diğer çizgi roman yazarlarının aksine Spider Man, Fantastik Dörtlü, X-Men, Daredevil ve Hulk gibi benzersiz kahramanlarla başarıya kavuşan Lee'nin aynı zamanda Walt Disney'in satın aldığı Marvel çizgi roman şirketinin de kurucusu olduğunu belirtti.

Lee'nin yarışmayla katılımcıların hayal gücünü, yaratıcılığını zorlamasını, kalıpların dışına çıkmalarını sağlayacak şekilde düşünmelerini amaçladığını kaydeden Çetin, çizgi roman tasarımının bu açıdan çok elverişli bir konu olduğunu ifade eti.

Yarışmaya katılmak isteyenlerin Talenthouse.com internet sitesinden ''Süper Kahraman Yarat'' adlı yarışmaya tıklayarak tasarımlarını gönderebileceklerini bildiren Çetin, sitenin Türkçe dil desteğinin mevcut olduğunu belirtti.

Keşfedilmemiş yeteneklerin kendini göstermek için yeterince fırsat bulamadığına değinen Çetin, ''Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde yaratıcı bireylerin kendisini gösterebileceği ortamlar yok denecek kadar az. Fakat internet teknolojilerinin de yardımıyla artık bireylerin kendilerini gösterebilecekleri platformlar doğuyor. Yarışmanın amacı bu platformların da yardımıyla şimdiye kadar fırsat bulamamış yaratıcı insanların keşfedilmesine yardımcı olmak ve ihtiyaç olan kuruluşlardaki yaratıcı aktiviteyi taze kanla zenginleştirmek'' dedi.

Yarışmaya amatör ve profesyonel tüm grafik tasarımcıları ve illüstratörlerin katılabileceğini dile getiren Çetin, şöyle devam etti: ''Yarışmayı kazananı belirlemek için 26 Ocak-2 Şubat 2011 tarihleri arasında Talenthouse da oylama yapılacak. Bu oylamaya internet üzerinden herkes katılabilecek. En yüksek oyu almış 20 sunum arasından kazanan seçilecektir. Ancak Stan Lee Vakfı bu finalistler arasından kendi ihtiyaçlarına en uygun hissettikleri sunumu da seçebilir. Kazanan 18 Şubat 2011'de Talenthouse da açıklanacak. Kazanan sanatçıya 21-24 Temmuz da Comic-Con San Diego 2011'de Stan Lee tarafından ödülü verilecek. Ayrıca seyahat, konaklama ve bilet Stan Lee Vakfı tarafından karşılanacak.

Ek olarak, en yüksek oyu alan 100 sunum, Prismacolor Premier Illustration Markers Setine sahip olacak. En yüksek 20 oyu alan sunumlar için Stan Lee tarafından imzalanan Marvel filmlerinden birinin resmi film posteri hediye edilecek. Talenthouse ise kazanan tasarımcı için film ve televizyon stüdyoları ve sosyal oyun endüstrisi için tanıtımlarını kolaylaştıracak.''



