'Örümcek Adam' şimdi de müzikal kahramanı

Çizgi roman ve sinema dünyasının ünlü karakteri ''Örümcek Adam-Spider Man'', müzikal sahnesinde de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Dünyaca ünlü U2 topluluğunun solisti Bono Vox ile gitaristi The Edge'in müziklerini hazırlayacağı yapım, 2010 yılında Broadway'de sahne alacak.



BBC'nin internet sitesinde yer alan habere göre, çizgi roman devi Marvel tarafından yaratılan ''Örümcek Adam'' müzikal haline getiriliyor.



Broadway sahnesinde 2010 yılında izleyici karşısına çıkacak olan ''Spider-Man: Turn Off the Dark'' isimli müzikal, süper kahramanın öyküsüne dayanarak U2 grubunun iki usta isminin müzikleriyle seyirciyi selamlayacak.



Şarkı sözlerini de Bono Vox ile The Edge'in hazırlayacağı müzikalin yönetmenliğini Disney yapımı ''Aslan Kral-Lion King'' isimli gişe rekortmeni animasyonun yaratıcı kadrosundan Julie Taymor üstlenecek.



Müzikalin sahne üstü çalışmalarına 2010 yılı Ocak ayında başlanması ve aynı yılın Şubat ayında da Hilton Theatre'da seyirci karşısına çıkması planlanıyor.







En pahalı müzikal



''Spider-Man: Turn Off the Dark'' isimli müzikalin 40 milyon dolarlık bütçesiyle Broadway sahnelerinin en pahalı yapımı olacağı da belirtildi.



Gökdelenlerin tepelerine tırmanan süper kahramanın bu akrobatik hareketlerini rahatlıkla yapabilmesi için gerekli sahne hacmine sahip tek tiyatro olan The Hilton Theatre'da müzikal için görkemli dekorların hazırlanacağı da ifade edildi.



Müzikalin kadrosuyla ilgili detaylar ve süper kahramanı hangi oyuncunun canlandıracağı, daha sonraki günlerde açıklanacak.



Beyazperdede ''Örümcek Adam'' karakterini ünlü aktör Tobey Maguire canlandırmıştı. Oyuncunun, 2011 yılında beyazperdeye getirilmesi planlanan dördüncü filmde de baş rolü üstlenmesi bekleniyor.



Meşhur çizgi romandan beyazperdeye aktarılan ''Örümcek Adam'' serisinin ilk filmi 2002 yılında seyirciyle buluştu. Serinin ikinci halkası 2004, üçüncüsü ise 2007 yılında vizyona girdi.