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Dünya

Örümcek Adam öldü!

En ünlü çizgi roman kahramanlarından Örümcek Adam 'Ultimate Spider Man’ serisinde öldü...

23 Haziran 2011 03:00

T24 - ABD’de dün yayımlanan Brian Michael Bendis imzalı ‘Örümcek Adam’ın Ölümü’ isimli çizgi romanda, ‘Örümcek Adam’ karakteri Peter Parker, Mary Jane'nin kollarında öldü.   

Amerikan AP ajansına konuşan yazar Bendis, “Size yalan söylemeyeceğim. Yazarken çok duygulandım, gözlerimden yaşlar aktı” dedi.   



Amazing Spiderman serisinde yaşamaya devam Örümcek Adam hayranlarının ise endişelenmesine gerek yok. Çizgi romanın haklarına sahip Marvel Comics, ölen Örümcek Adam’ın ‘Ultimate Spider Man’ serisine ait olduğunu, ‘Amazing Spider Man’ serisinin ise devam edeceğini açıkladı.


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