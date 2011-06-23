Örümcek Adam öldü!

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Amerikan AP ajansına konuşan yazar Bendis, “Size yalan söylemeyeceğim. Yazarken çok duygulandım, gözlerimden yaşlar aktı” dedi.Amazing Spiderman serisinde yaşamaya devam Örümcek Adam hayranlarının ise endişelenmesine gerek yok. Çizgi romanın haklarına sahip Marvel Comics, ölen Örümcek Adam’ın ‘Ultimate Spider Man’ serisine ait olduğunu, ‘Amazing Spider Man’ serisinin ise devam edeceğini açıkladı.