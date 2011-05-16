-ÖRÜMCEK ADAM, ''İSTANBUL SAPPHIRE''E TIRMANACAK İSTANBUL (A.A) - 16.05.2011 - ''Örümcek adam'' lakabıyla tanınan Fransız tırmanışçı Alain Robert, yarın Türkiye'nin ve Avrupa'nın en yüksek binası İstanbul Sapphire'e tırmanacak. Robert, Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) tarafından 250 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen, 261 metre anten yüksekliğine sahip İstanbul Sapphire'in açılış etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek tırmanış öncesi, basın mensuplarıyla bir araya geldi ve bir deneme tırmanışı gerçekleştirdi. Gökdelen tırmanışlarını genellikle yasa dışı gerçekleştirdiğini ancak zaman zaman Sapphire'de olduğu gibi davet üzerine de gökdelenlere tırmandığını söyleyen Robert, bundan önceki en son tırmanışını Dubai'de 828 metre yüksekliğe sahip Burj Khalifa'da gerçekleştirdiğini belirtti. Sapphire'in daha az yüksek oluşunun, kolay bir tırmanış anlamına gelmediğinin altını çizen Robert, aslında tüm gökdelenlere tırmanmanın zor olduğunu, Sapphire'in de kaygan zemini, sıra dışı yapısıyla bu zorluktan payını aldığını kaydetti. Robert, tırmanışın öğlen, güneşin en tepede olduğu saatlerde gerçekleştirileceğini ve sıcak zeminin, insan vücudunu daha kayganlaştırarak ekstra bir zorluk yarattığını anlattı. Yasa dışı tırmanışları nedeniyle çok defa hakim karşısına çıktığını, ancak avukatlarının her seferinde sorunlarını çözdüğünü ifade eden Robert, en son Sidney'deki bir tırmanışı nedeniyle hakkında dava açıldığını ancak şu anda Avustralya'ya girişi yasak olduğu için davanın düştüğünü söyledi. -''BİR 'SUÇLU'YU DAVET ETMEK, TÜRKİYE'NİN AÇIK FİKİRLİLİĞİNİN KANITI''- Bu izinsiz tırmanışlarından çok zevk aldığını dile getiren Robert, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Toplumlar giderek daha katı hale geliyor. İnsanların eskiden sahip olduğu bir özgürlük duygusu vardı. Bu tırmanışlarla insanlara, 'Eskiden böyle özgürdük, giderek bu özgürlüğü kaybediyoruz' demek istiyorum. Asıl mesele şu ki, hayatımızda kameralar tarafından sürekli izleniyoruz. Gökdelenlere tırmanırken, 20 sene önce bu çok fazla sorun olmuyordu ama şimdi özgürlüklerin kısıtlanması nedeniyle daha çok sıkıntı yaşıyorum. Bu yüzden, tırnak içinde söylüyorum, bir 'suçlu'yu davet etmek, Türkiye'nin çok açık fikirli olduğunun kanıtı.'' Robert, ilk tırmanışını 1975 yılında 10 yaşındayken, anahtarlarını unuttuğu için 7. katta bulunan evlerine tırmanarak gerçekleştirdiğini söyledi. Alain Robert, başlangıçta kendisi için tırmandığını ancak bunun medya üzerinde bir etkisi olduğunu gördükten sonra, insanların dikkati için bunu kullanmaya karar verdiğini, AIDS'le mücadele, açlıkla mücadele gibi konulara dikkati çekmeye çalıştığını ifade etti. Robert, tırmanışlarından bir gün önce makarna ve pilav yemeye, çok su içmeye başladığını ve alkol almadığını kaydetti. Bundan sonraki tırmanışları konusunda ise Robert, önce Paris'te daha sonra Çin ve Abu Dabi'de, yine aldığı davetler üzerine tırmanışlar gerçekleştireceğini belirtti. Alain Robert, daha sonra yarın için bir hazırlık tırmanışı gerçekleştirdi ve bu sırada basın mensuplarına görüntü verdi.