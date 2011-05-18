-ÖRÜMCEK ADAM "İSTANBUL SAPPHIRE"E TIRMANDI İSTANBUL (A.A) - 17.05.2011 - ''Örümcek adam'' lakabıyla tanınan Fransız tırmanışçı Alain Robert, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en yüksek binası İstanbul Sapphire'e tırmandı. Robert, Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) tarafından 250 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen, 261 metre anten yüksekliğine sahip İstanbul Sapphire'in açılış etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği tırmanışına saat 12.27'de başladı. Dünyanın çeşitli yerlerindeki yüksek yapılara yasa dışı şekilde güvenlik önlemi almadan tırmanan ve bu sayede ünlenen Robert, Türkiye'deki tırmanışında yasal önlemleri aldı. Tırmanış öncesinde ayakkabılarını giyen ve ellerini pudralayan Robert, tırmanışını İstanbul Sapphire'in Levent İETT Garajı yönündeki kısmında gerçekleştirdi. Alain Robert'in tırmanışı için binanın cam aralarına 4 metre aralıkla metal takozlar yerleştirildi. Bu takozlar sayesinde zaman zaman dinlenen Robert, güvenlik halatına emniyet kelepçesiyle de bağlandı. Bu önlemleri, Robert'i Türkiye'ye davet eden Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı yönetiminin zorunlu kıldığı belirtildi. Tırmanışı sırasında sık sık elini pudralayan Robert'e tırmanışı devam ederken su takviyesi de yapıldı. Çok fazla efor sarf edip su kaybeden Robert, tırmanışının yarısına geldiğinde yukarıdan bir arkadaşı halatla aşağıya inip kendisine su verdi. İstanbul Sapphire'in Levent İETT Garajı yönündeki kısmına tırmanan ''Örümcek Adam'' vatandaşın da dikkatini çekti. Etrafta toplanan vatandaşlar, Alain Robert'in tırmanışını heyecanla izledi. Özellikle çocukların Robert hakkında yaptığı yorumlar dikkati çekti. Bazı çocuklar, Robert'in çizgi roman karakteri ''Spiderman'' olduğunu zannetti. Turistler de tırmanışı ilgiyle takip etti. Bazı televizyon kanallarının canlı olarak yayımladığı tırmanış 1 saat 50 dakika sürdü. Alain Robert, İstanbul Sapphire'in 226 metre yüksekliğindeki seyir terasında yetkililer ile gazeteciler tarafından alkışlarla karşılandı. -''SON 15 METREDE BÜYÜK BİR SORUN YAŞADIM''- Çıkışının tamamlanmasının ardından Türk Bayrağı açan Robert, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Organizasyon sahiplerine ve Kiler GYO yetkililerine Avrupa'nın en büyük binası olan Sapphire'e tırmanma imkanı sağladıkları için teşekkür eden Robert, şöyle konuştu: ''Son 15 metrede büyük bir sorun yaşadım. Sağ ayağımı iyi sıkıştırabilmek için kullandığım özel bir sıvı var. Benim için çok önemli bir sıvı bu. O olmadan kesinlikle devam edemiyorum. Son 15 metrede ayağımı gerekli yere sıkıştıramadım ve devam edemedim. Çünkü içerisine yağ kaçtı. Yağ olunca ayağımı sıkıştıramadım ve ilerleyemedim. Bir katmandan diğerine geçerken, birbirine çok uzak mesafeler, ayağımı sıkıştırıp, bir sonraki etaba geçmem gerekiyordu. Bunu yapamadım. Ayağımı sıkıştırmadan yükseğe çıkamazdım. Başlarken bunu öngörmedim. Dün de bütün bu camların temizlenmesini talep etmiştim ama orada öyle küçük bir sorun yaşadım. Sonunda böyle bir sorun yaşamak benim hatamdı. Bunu telafi edebildim. Ama mücadele ettim ve elimden gelenin en iyisini yaptım. Gerçekten hem fantastik hem de çok enteresan bir macera oldu. Gördüğünüz gibi uzun bir sürede çıktım. Sonunda böyle bir sorun yaşadığım için hepinizden özür dilerim.'' Bir gazetecinin ikinci kez çıkıp çıkamayacağını sorması üzerine Robert, ''Hayır şu anda öyle bir güce sahip değilim'' dedi. Robert, hem elleri hem de ayakları için zorlu bir tırmanış olduğunu belirterek, güneşin başta etkisini gösterdiğini ama sonradan güneşin yön değiştirdiğini anlattı. Alain Robert, su takviyesine gelene kadar yeterli içeceği bulunduğunu söyledi. Bir soru üzerine Robert, çocuklara kötü örnek olduğunu düşünmediğini, gerekli tedbiri aldığını, risk olmadığını ifade etti. -İLK KEZ 10 YAŞINDA TIRMANDI- Gökdelen tırmanışlarını genellikle yasa dışı gerçekleştiren ancak zaman zaman Sapphire'de olduğu gibi davet üzerine de gökdelenlere tırmanan Robert, bundan önceki en son tırmanışını Dubai'de 828 metre yüksekliğe sahip Burj Khalifa'da gerçekleştirdi. Robert, ilk tırmanışını 1975 yılında 10 yaşındayken, anahtarlarını unuttuğu için 7. katta bulunan evlerine tırmanarak gerçekleştirdi. Başlangıçta kendisi için tırmandığını ifade eden Robert, ancak bunun medya üzerinde bir etkisi olduğunu gördükten sonra, insanların dikkati için bunu kullanmaya karar verdiğini, AIDS'le ve açlıkla mücadele gibi konulara dikkati çekmeye çalıştığını ifade etti.