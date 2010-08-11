'Orucunuzu hurma yerine incirle açın'

T24

Müslümanlar, Hz. Muhammed’in orucunu hurma veya o yoksa su ile açmasından yola çıkarak, orucunu hurmayla açmayı tercih ederken, Aydın Ticaret Borsası Başkanı Adnan Bosnalı’dan ilginç bir öneri geldi.Ramazan ayında orucun, ithal edilen hurma yerine kutsal kitap Kuranıkerim’de de övgüyle bahsedilen bir meyve olan incirle açılabileceğini söyleyen Adnan Bosnalı, “Arapça’da incirin karşılığı ‘tin’. Kuranıkerim’de 8 ayetten oluşan Tin Suresi bulunuyor. Bu surede incirden övgüyle bahsediliyor. Sadece Ramazan ayında oruçlar incirle açılsa, Türkiye’deki üreticinin hiçbir sorunu kalmaz” dedi. Adnan Bosnalı, incirle oruç açılması halinde ülke ekonomisinin ve Aydın ekonomisinin bundan ciddi katkı sağlayacağını belirtti.