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Ekonomi

'Orucunuzu hurma yerine incirle açın'

Aydın Ticaret Borsası Başkanı’ndan orucu hurmayla açma ile ilgili ilginç bir öneri geldi.

11 Ağustos 2010 03:00

T24 - Aydın Ticaret Borsası Başkanı Adnan Bosnalı'dan orucu hurmayla açma ile ilgili ilginç bir öneri geldi. Orucun ithal hurma yerine incirle açılmasını öneren Bosnalı, ekonomiye büyük katkı sağlanacağı tespitinde bulundu.

Müslümanlar, Hz. Muhammed’in orucunu hurma veya o yoksa su ile açmasından yola çıkarak, orucunu hurmayla açmayı tercih ederken, Aydın Ticaret Borsası Başkanı Adnan Bosnalı’dan ilginç bir öneri geldi.

Ramazan ayında orucun, ithal edilen hurma yerine kutsal kitap Kuranıkerim’de de övgüyle bahsedilen bir meyve olan incirle açılabileceğini söyleyen Adnan Bosnalı, “Arapça’da incirin karşılığı ‘tin’. Kuranıkerim’de 8 ayetten oluşan Tin Suresi bulunuyor. Bu surede incirden övgüyle bahsediliyor. Sadece Ramazan ayında oruçlar incirle açılsa, Türkiye’deki üreticinin hiçbir sorunu kalmaz” dedi. Adnan Bosnalı, incirle oruç açılması halinde ülke ekonomisinin ve Aydın ekonomisinin bundan ciddi katkı sağlayacağını belirtti.


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