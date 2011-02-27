-ORUÇREİS FIRKATEYNİ MARMARİS'TE MARMARİS (A.A) - 27.02.2011 - Bingazi Limanı'ndan hareket eden TCG Oruçreis fırkateyni yaklaşık 30 saat süre yolculuğun ardından Marmaris Limanı'na giriş yaptı. Firkateynde 90'ı yabancı 212 yolcu bulunuyor. Libya'dan Türk vatandaşlarının tahliyesi faaliyetlerine iştirak eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Nakliye Gemisi TCG Oruçreis fırkateyni yaklaşık 30 saat süren yolculuğun ardından, kılavuz gemiler, sahil güvenlik botları ve deniz polisinin eşliğinde Marmaris Limanı'na giriş yaptı. Limana giriş yapan fırkateyndeki yolculardan öncelikle kadın ve çocuk yolcuların ineceği öğrenildi. Feribotun limana girişini bazı basın kuruluşları canlı olarak aktardı. TCG İskenderun fırkateyninin ise saat 23.30 sıralarında Marmaris Limanı'na giriş yapmasının beklendiği bildirildi. -GEMİLERDE 517 YABANCI YOLCU- TCG İskenderun ve TCG Oruçreis firkateynlerinde toplam bin 221 Türk vatandaşının yanı sıra 25 değişik ülkeden 517 yabancı yolcunun bulunduğu ve gemilerin 26 Şubat sabah 08.00'de yola çıktığı öğrenildi. Gemilerde bulunan yabancı yolcuların ülkelere göre dağılımı şöyle: ''Vietnam 208, Bosna Hersek 99, Makedonya 34, Güney Kore 31, Sırbistan 30, Bulgaristan 22, Ukrayna 17, Polonya 11, Suriye 11, Tunus 10, Ürdün 9, Fas 7, Tayland 5, ABD 5, Filipinler 4, Irak 4, Pakistan 2, Hindistan 1, İtalya 1, Kanada 1, Libya 1, Lübnan 1, İngiltere 1, Romanya 1, Cezayir 1.''