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Yaşam

Oruç konusunda kendisini uyaran eski imama sandalyeyle saldırdı

Gözaltına alınan Y.Ç., ifadesinin ardından serbest bırakıldı

07 Haziran 2018 18:47

Edirne'nin Keşan İlçesine bağlı Suluca Köyü'nde, Y.Ç., kahvede çay içtiği için kendisini  uyaran eski imam R.Y.'ye sandalyeyle saldırdı.

Keşan ilçesine bağlı Suluca Köyü'nün eski imamı R.Y., köy kahvesinde oturup çay içen Y.Ç.'yi çevresinde oruç tutanların olduğunu belirterek uyardı.

Uyarıya sinirlenen Y.Ç., yanındaki sandalyeyle R.Y.'nin .başına ve koluna vurdu. Kafasından yaralanan R.Y. özel araçla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. 

Jandarma tarafından gözaltına alınan Y.Ç. ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. (DHA)

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