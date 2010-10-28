-''ÖRTÜLÜ ÖDENEK'' SORUŞTURMASI İSTANBUL (A.A) - 27.10.2010 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman hakkında yürütülen ''örtülü ödenek'' soruşturmasının da ''yetkisizlik'' kararı verilerek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği öğrenildi. Alınan bilgiye göre, özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığıvekilliğince, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek, eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman ve eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral İbrahim Fırtına hakkında, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında ''darbe günlükleri'' iddiasıyla yürütülen soruşturma dışında emekli Orgeneral Aytaç Yalman hakkında ayrıca ''örtülü ödenekten usulsüz harcama yapıldığı'' gerekçesiyle bir başka soruşturma açıldığı belirtildi. Emekli Orgeneral Yalman'ın, ''Jandarma Genel Komutanlığı'na yurt dışından alınan bazı malzemeler için gümrükleme yapılmadığı'' ve ''yapılan harcamalarda usulsüzlükler bulunduğu'' iddialarıyla sorgulandığı ve dosya incelemesinin tamamlandığı kaydedildi. İncelenen dosyanın ''Ergenekon'' soruşturmasından ayrıldığı ve ''yetkisizlik'' kararı verilerek, Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği bildirildi.