T24 LogoT24 Logo
Gündem

''ÖRTÜLÜ ÖDENEK'' SORUŞTURMASI İSTANBUL (A.A)

28 Ekim 2010 00:29

-''ÖRTÜLÜ ÖDENEK'' SORUŞTURMASI  İSTANBUL (A.A) - 27.10.2010 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman hakkında yürütülen ''örtülü ödenek'' soruşturmasının da ''yetkisizlik'' kararı verilerek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği öğrenildi. Alınan bilgiye göre, özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığıvekilliğince, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek, eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman ve eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral İbrahim Fırtına hakkında, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında ''darbe günlükleri'' iddiasıyla yürütülen soruşturma dışında emekli Orgeneral Aytaç Yalman hakkında ayrıca ''örtülü ödenekten usulsüz harcama yapıldığı'' gerekçesiyle bir başka soruşturma açıldığı belirtildi. Emekli Orgeneral Yalman'ın, ''Jandarma Genel Komutanlığı'na yurt dışından alınan bazı malzemeler için gümrükleme yapılmadığı'' ve ''yapılan harcamalarda usulsüzlükler bulunduğu'' iddialarıyla sorgulandığı ve dosya incelemesinin tamamlandığı kaydedildi.  İncelenen dosyanın ''Ergenekon'' soruşturmasından ayrıldığı ve ''yetkisizlik'' kararı verilerek, Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği bildirildi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24