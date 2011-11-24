'Örtülü afla Aziz Yıldırım tahliye edilecek'



Hülya Karabağlı - T24/ Ankara



Sporda şike ve teşvik cezalarında indirim öngören düzenlemenin TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri sürerken AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar sürpriz bir çıkış yaptı. Düzenlemenin Aziz Yıldırım ve diğer şüphelilere örtülü af niteliği taşıdığını söyleyen Tayyar, “ Spordaki Ergenekon’a yenik düştük. Bu Meclis’te görev yapan bir milletvekili olarak tüm Türkiye’den özür diliyorum” dedi.



Tayyar T24’e, teklifin bu haliyle yasalaşması durumunda sporda, çete ve mafya operasyonların imkânsız hale geleceğine dikkat çekti. “Ayrıca devam etmekte olan şike operasyonları kesintiye uğrayacak” diyen Tayyar, düzenlemeyi örtülü af diye nitelendirdi. Tayyar’a göre, Aziz Yıldırım ve diğer şüphelilere tahliye yolu görünecek. Tayyar, “ Spordaki Ergenekon’a yenik düştük. Bu Meclis’te görev yapan bir milletvekili olarak tüm Türkiye’den özür diliyorum” dedi.





Aziz Yıldırım’ı kurtarma yasası mı?



Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifin, ilk maddesi TBMM Genel Kurulu’nun dünkü oturumunda kabul edildi. Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’a, “Aziz Yıldırım’ı kurtarma Yasası mı” sorusu yönlendirildi. Bakan, “Şahsım, Adalet Komisyonu üyeleri ve milletvekillerini herhangi bir şahsı kurtarmaya mahsus bir kanun yapma fikrinden ve düşüncesinden tenzih etmek isterim. Aziz Yıldırım, benim şahsen hayatım boyunca gördüğüm, karşılaştığım, yan yana geldiğim biri hiç olmadı” diye açıkladı.