Ortodokslara ‘düğün ve hac turizmi’ paketi

Antalya’daki bir girişimci, kente gelen Ortodoks Slavların her geçen yıl katlanarak artması üzerine, Ortodoks çiftlerin hem evlenip hem hacı olabilecekleri turizm projesi geliştirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, projeye destek kararı aldı.



Turistlere yönelik özel tasarım elbise üreten girişimci Erman Fikret Korkmaz, Ortodoks çiftlerin hem evlenip hem de hacı olacağı ‘Wedding City Antalya’ (Evlilik Kenti Antalya) adı altında proje geliştirdi. Turizmi 12 aya yayma amacındaki Kültür ve Turizm Bakanlığı, başvurunun yapıldığı gün projeye destek kararı aldı.



Ruslar başta olmak üzere Antalya'ya gelen Ortodoks Slavların her geçen yıl katlanarak artması üzerine bu organizasyonu hazırladıklarını söyleyen Proje Koordinatörü Gülseren Özdemir, onlarca Ortodoks çifti, onlar için kutsal sayılan 1- 7 Aralık arasında Antalya'nın Demre İlçesi'ndeki Aziz Nikola Kilisesi’nde toplu olarak evlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. Bu yıl için 15 çift ve 3 bin yakını ile ilk etkinliği gerçekleştirmeyi amaçladıklarını belirten Özdemir şu bilgileri verdi:



``Kente gelen her Rus mutlaka Aziz Nikola Kilisesi'ni ziyaret ediyor. Çünkü burayı ziyaret etmek onlar için yarı hacı olmak anlamına geliyor. Öyleyse `onları burada evlendirerek evliliklerini kutsamalarını sağlayabiliriz' diye düşündük. Karayipler’e gelen turistlerin yüzde 36'sı evlenmek için oraya gidiyor. O halde `Rusların en çok sevdiği ve geldiği Antalya'da Aziz Nikola gibi değerler de varsa mutlaka başarılı oluruz' diyerek, Ortodoks çiftleri bu kentte evlendirmeyi düşündük. Ortodoks çiftleri uçaktan alıp içinde eğlence, alışveriş, 5 yıldızlı konaklama ve seyahat seçeneklerinin bulunduğu bir tur programı ile hazırlayıp, Demre'deki Aziz Nikola Kilisesi'nde evlendireceğiz.''



5 bin Euro’dan başlayacak



Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kilisede nikâh olup olmaması gerektiğini kendi içinde tartışmaya başladığını kaydeden Gülseren Özdemir, “Bakanlığın bu noktadaki kararını bekliyoruz. Şayet projenin bu kısmı kabul görmezse konuklarımızı kiliseye yakın seçtiğimiz konaklama tesisinde evlendirip sonra kiliseye getireceğiz” dedi. Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Önümüzdeki yıllarda bu organizasyonu hem yıl geneline yayıp daha fazla turist getireceğiz, hem de Ortodokslar için kutsal sayılan diğer illerdeki noktaları da organizasyona alıp turları zenginleştireceğiz. Antalya, evlenmek isteyen turistlerin gözdesi olacak. Buna çok fazla inanıyoruz. Çünkü o ülkelerde düğün gibi organizasyonlar çok pahalı. Ayrıca Antalya'daki tesisler de özellikle kış aylarında bu iş için çok uygun.”



Gülseren Özdemir, bu organizasyon için çiftlerin ödeyeceği ücretin 5 bin Euro'dan başlayacağını, düğüne katılacakların da, 1 haftalık paket için 2 bin 500 Euro ödeyeceklerini belirtti. Ortodoks bölgesi ile çalışan 4 tur operatörü ile anlaşmaya vardıklarını kaydeden Özdemir, turizmin ölü sezonunda Antalya'ya hareket kazandıracaklarını söyledi.