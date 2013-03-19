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Dünya

Ortodok Patriği 959 yıl sonra Vatikan'da

959 yıl sonra ilk kez bir Rum Patriği, Papa'nın göreve başlama ayinine katılmış oldu

19 Mart 2013 13:02

Katolik dünyasının yeni lideri Papa Francis,  Vatikan'da yapılan ayinle resmen görevine başlıyor. Törene katılanlar arasında Fener Rum Patriği Bartholomeos da var. 959 yıl sonra ilk kez bir Rum Patriği, Papa'nın göreve başlama ayinine katılmış oluyor.
 
Geçen hafta Katoliklerin ruhani lideri seçilen Papa Francis, bugün göreve başlıyor. Papa, Vatikan'da yapılan resmi göreve başlama ayini öncesi özel araçla halkı selamladı.

Yüz binlerce Katolik'in katıldığı ayinde, 160 ülkeden temsilci yer alıyor. Törende, Türkiye'yi Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ temsil ediyor.

Törene katılanlar arasında Fener Rum Patriği Bartholomeos da var. Böylece 959 yıl sonra ilk kez bir Rum Patriği, Papa'nın göreve başlama ayinine katılmış oluyor.

Ayine katılma kararını NTV'ye değerlendiren Bartolomeos, "İçimden geldi, gitmek istedim" sözleriyle ifade etti.

"Bu jestin altında iki kilisenin arasındaki dostane ilişkilere atfettiğim önem yer alıyor" diyen Bartholomeos, "Bu ziyaretle son dönemde gelişen ilişkilerimizin altını çizmek istiyorum. Yeni Papa döneminde bu dostane ilişkilerimizin daha artmasını ümit ediyorum. Yeni Papa, mütevazi tutumu ile herkesin gönlünü kazandı" şeklinde konuştu.

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