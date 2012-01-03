-Örtbas edilmesine izin vermeyeceğiz TBMM (A.A) - 03.01.2012 - AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Irak sınırında meydana gelen olayın herkesi çok üzdüğünü, herkesin içinin yandığını belirterek, ''Bunun örtbas edilmesine asla izin vermeyeceğiz'' dedi. Irak sınırında meydana gelen olaya ilişkin Genel Kurulda Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın bilgi vermesinin ardından AK Parti Grubu adına söz alan Ünal, PKK'ya terörü bir yöntem olarak seçmesini kendilerinin söylemediğini ifade etti. Ünal, ''Terörü ve silahı yöntem olarak seçenlere karşı söz söyleme iradesini gösteremeyenlerin burada bize insanlık dersi vermeye hakkı da yetkisini de yoktur'' diye konuştu. Uludere'de ölen çocuklar için kendisinin de arkadaşlarının da ağladığını, o çocukların çaresizliğinin herkesin yüreğini yaktığını söyleyen Ünal, ''Olay herkesi çok üzdü, herkesin içi yandı. Olayla ilgili adli, idari sorgulama şu anda devam ediyor. Bunun örtbas edilmesine asla izin vermeyeceğiz'' dedi. ''Bizim burada yapmamız gereken düşmanlık yapmak, kin üretmek, birbirimizi nefretle suçlamak değildir'' diyen Ünal, şunları söyledi: ''Biz Uludere'ye gittiğimizde düşmanlık gördük, kinle karşılaştık. Biz taziye çadırına gitmek için yola çıktığımızda maalesef Kaymakamımızın saldırıya uğradığını ve taziye sahiplerinin de bunu protesto etmek için taziye çadırından ayrıldığını öğrendik. Evlerine gittik, hepsi oradaydı, dinledik, konuştuk, dertleştik. Olayın takibiyle ilgili herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğinin sözünü verdik. Siz bir ulus inşa etmek istiyorsanız, sürekli bir halktan bahsedip ayrımcı bir dil kullanıyorsanız, Van depreminde sanki Van başka ülkenin şehriymiş gibi ayrımcı bir dil kullanıyorsanız, Uludere'de yaşanan elim olay üzerinden birliğimize, bütünlüğümüze aykırı ayrımcı bir dil kullanıyorsanız, bu ülkede ayrı bir halk var ve birileri de onlara işkence ediyormuş gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorsanız ve 'orada savaş var' diyorsanız, o zaman size şunu sorarlar: Siz kimin tarafındansınız? Bu devletin, birliğinin, beraberliğinin tarafında mısınız, yoksa ayrımcılığın, bölücülüğün, çözümsüzlüğün, terörün tarafında mısınız? Gelin siyasi iradenizi masaya koyun. Siyasi iradenizi emanetten alın getirin milletin Meclisine. O siyasi iradeyle birlikte siyaset kurumu çözümünü üretsin. Bunu çözelim. Çünkü, biz 9 yılda adeta bedenimizi taşın altına koyduk. Nelerle nasıl mücadele verdiğimizi herkes çok iyi biliyor. Hiç bir siyasi parti bu sorundan rant elde etmeye çalışmasın. Gelin çözüm üretelim. Bu meseleyi kalkıp 33 kurşun olayıyla örneklendirerek, 'AK Parti yıkım projesi peşinde' diyerek, 'katliamcısınız' diyerek çözemezsiniz. 74 milyon vatandaşımızın hakkı, hukuku bizim için mukaddestir. Her biri birinci sınıf vatandaştır.'' Ünal, birilerinin, etnik kimlik üzerinden bir bölünme, ayrılma hayal etmesine izin vermeyeceklerini söyledi.