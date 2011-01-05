Ortaylı'dan Topkapı Müdürü'ne sert tepki

T24- Topkapı Sarayı'nın yeni müdürü Yusuf Benli'nin 'Artık tek yetkili benim, İlber Ortaylı'nın görevi misafirleri ağırlamak' sözlerine Müze Başkanı Ortaylı, cevap olarak "Bir dertleri varsa gelsinler dinleyelim. Zaman gazetesi üzerinden öğrenmeyelim.Böyle saçma şey olur mu?" dedi.



Burcu Bulut'un Akşam gazetesinde yayımlanan haberi (5aralık 2011) şöyle:



2005'ten bu yana vekaleten sürdürülen Topkapı Sarayı Müzesi'ne asaleten müdür olarak atanan Konya Müzesi Müdürü Yusuf Benli, Zaman gazetesine konuştu. Verdiği demeçte, Topkopı Sarayı ile ilgili her konuda hukuki olarak tek yetkilinin kendisi olduğunu söyledi.

Müze Başkanı Prof. İlber Ortaylı'nın görevinin ise sadece misafirleri ağırlamak olduğunu kaydeden çiçeği burnunda müdür Benli şunları söyledi: 'Aslına bakarsanız bu başkanlık sistemi bizim bünyemize uygun bir yapı değil. Belki dünyanın başka yerlerinde çok güzel işliyordur ama bize uymadı. Zaten tek uygulama Topkapı Sarayı Müzesi'nde yapılıyor.'





Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı Prof. Dr. İlber Ortaylı da Benli'nin bu açıklamalarını bir gazete vasıtasıyla yapmasını doğru bulmadığını belirtti. Ortaylı sözlerini şöyle sürdürdü: 'Piyasa nasıl işliyorsa öyle gidiyor burada işler. Sergiler düzenledik, organizasyonlar gerçekleştirdik. Her gün sayısız insan ziyarete geliyor. Ayrıca herkes elinden geldiğince katkıda bulundu. Tabii çok daha iyi olabilirdi işler ona da şüphe yok. Ama idarenin içinde böyle şey olmaz. Bir dertleri varsa gelsinler dinleyelim. Zaman gazetesi üzerinden öğrenmeyelim. Gelişmeleri açıp gazeteden öğreniyoruz böyle saçma şey olur mu? Bu ayıptır.'





Hocamız önemli bir değerdir





İstanbul İl Kültür Müdürü Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, müze müdürünün, İlber Hoca gibi çok önemli bir değeri rahatsız eden bir üslupta görüşünü ifade etmesinin rahatsız edici olduğunu belirterek, tartışmanın, üslup açısından şık olmadığını söyledi. 'Müze müdürünün İlber Hoca'nın yaptığı işleri küçümseyici bir tavırla ifade etmesi hiç doğru değil. Onaylamam mümkün değil' dedi. Olayın ardından Ortaylı ve Benli ile görüştüğünü kaydeden Bilgili, Benli'nin bu konuşmada kendisine 'İlber Hoca'yı bu şekilde itham etmek, saygısızlık yapmak gibi bir niyeti olmadığını, yanlış anlaşıldığını' ifade ettiğini söyledi.





Bilgili sözlerini şöyle sürdürdü: 'Ortada bir yetki tartışması yoktur. Müze başkanı da, müze müdürü de hukuki zeminde belirtilen görevlerini yapacaktır. İlber Hoca'nın süresi yeni uzatılmıştır. Kendisi ayrılmak istemediği müddetçe görevinin başındadır. Topkapı Sarayı'nda misafir ağırlamak önemli işlerimizden biridir. Sorunu tabii ki çözdük. Herkes daha duyarlı olacak. Bizim İlber Hoca gibi dünya çapında bir değere de, bir müze yöneticisine de ihtiyacımız var. İlber Hoca'nın ayrıntılı işlerle uğraşması zaten doğru değil. Onu uğraştırmak da öyle. Bizim onun dünya çapındaki ününden yararlanmamız lazım.'