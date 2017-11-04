Ortaya bırakılan senaryolar basına sızdı; Burak Özçivit 'Can Feda' ekibine sert çıktı

Oyuncu Burak Özçivit, senaryo bilgilerini ve çöplerini çekim alanına atan ‘Can Feda’ film ekibine tepki gösterdi.

Kerem Bürsin ile Burak Özçivit’i buluşturan ‘Can Feda’ filminin çekimlerine geçen hafta Eskişehir’de başlanmıştı.

Ancak Zafer Külünk’ün yazdığı, Çağatay Tosun’un ise yönetmen koltuğuna oturduğu filmin çekimleri Burak Özçivit, kaza geçirince durmuştu.

Aynı zamanda ‘Can Feda’ filminin yapım ortağı olan Burak Özçivit, ayağının yan bağları kopunca apar topar İstanbul’a gelmişti. Doktorunun yaklaşık bir ay set yasağı koyduğu oyuncu, 23 Şubat’a vizyon tarihi alınan filminin çekimlerine devam edilmesini istedi ve işin başında durmak için de sevgilisi Fahriye Evcen’le soluğu birkaç gün önce yeniden Eskişehir’de aldı.

İki askerin vatan için verdiği milli mücadeleyi anlatan “Can Feda” filminin ekibi, şu günlerde ayağının üzerine basmakta güçlük çeken Burak Özçivit sağlığına kavuşana kadar Kerem Bürsin’in ve diğer oyuncuların sahnelerini çekiyor.

Film ekibinin özellikle dağlık ve ormanlık bölgede yaptığı çekimlerde etrafa bıraktığı çöpler ise özellikle arazide kamp kuranların dikkatini çekiyor. Çekim ekibinin bardak, pet şişe gibi atık çöplerin yanı sıra senaryo bilgilerinin yer aldığı kağıtları da bölgede bırakması kampçıları şaşırtıyor.

'Can Feda’ film ekibinin araziye bıraktığı çekim notlarında Kerem Bürsin’in hikayedeki adının Onur, Burak Özçivit’in de Fırat olduğu görülüyor. Kayalıklarda geçen bir sahnede omzundan yaralanan ve yanındaki yaşam destek kitini çıkaran Kerem Bürsin’in yarasına tampon yapıp yoluna bitkin şekilde devam ettiği bilgisine de yer veriliyor.

Yine bir sahnede Etgliler ve tekfirciler tarafından arandığı belirtilen Kerem Bürsin’in, kayalıklarda oturup yemek yediği notuna da rastlanıyor. Film çekimleri öncesi Kerem Bürsin’le sıkı bir kamp dönemi geçiren Burak Özçivit’in bu notlar arasında uçaktaki sahnelerine ait bilgiler yer alıyor. Ayrıca çekimlerde kullanılan “161. Filo Komutanlığı 1943” yazılı armanın da kayalıklara atılması da dikkat çekti.

Duymayan Kalmasın programında haber olması üzerine Burak Özçivit, ekibe tepki gösterdi. Set ekibinden senaryoları toplatan Burak Özçivit, sert bir dille çalışanlara uyarı yaptı.