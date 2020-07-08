Ortaokulda imam hatibe giden öğrenci sayısı artarken, lisede tercih edenlerin sayısı azalıyor

İmam hatip ortaokullarında okuyan öğrenciler artarken liseler azalıyor. Açıköğretimde okuyanlar hariç 2015-2016 eğitim-öğretim yılında imam hatip liselerinde okuyan öğrencilerin sayısı ortaokuldakilerden 30 bin fazlayken 2018-2019’da 267 bin geriye düştü. 2016’da 555 bin 870 öğrenci imam hatip lisesinde okuyordu. Bu tarihten sonra ise öğrenci sayısı sürekli azaldı.

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, MEB’in verilerine göre 2012-2013 eğitim öğretim yılından sonra imam hatip ortaokulu ve imam hatip liselerine bağlı imam hatip ortaokullarında okuyan öğrenci sayısındaki değişim şöyle gerçekleşti:



► 2012-2013: 94 bin 467

► 2013-2014: 240 bin 15

► 2014-2015: 385 bin 830

► 2015-2016: 524 bin 295

► 2016-2017: 657 bin 20

► 2017-2018: 723 bin 108

► 2018-2019: 761 bin 785

Yine MEB’in verilerine göre İmam hatip liselerinde okuyan öğrenci sayısındaki değişim ise 2012-2013 eğitim-öğretim yılından sonra şöyle gerçekleşti:

► 2012-2013: 380 bin 771

► 2013-2014: 474 bin 96

► 2014-2015: 546 bin 443

► 2015-2016: 555 bin 870

► 2016-2017: 517 bin 81

► 2017-2018: 521 bin 218

► 2018-2019: 494 bin 376

10 öğrenciden 4’ü başka alana yönelmiş

Konuyu BirGün’e değerlendiren Eğitim Uzmanı Ali Taştan, imam hatip liselerinin öğrenciler tarafından tercih edilmediğini aktardı. Taştan şunları söyledi:

“Geçen yılki tercihlerden de gördük. 10 imam hatip ortaokulu öğrencisinden 4’ü lisede başka tür liseye gitmiş. Çocuklar ortaokul imam hatip eğitimini bitirdikten sonra daha bireysel karar veriyorlar ve farklı bir alana yöneliyorlar. Şimdi imam hatip liselerindeki ortalama sınıf mevcudu 14, diğer liselerde minimum 25-30 civarında sınıf mevcudu var. Burada açıkça ayrıcalık yapıldığı belli. Bu okulların bazıları atıl, boş duruyor. Bazılarının öğrenci sayısı çok az.”