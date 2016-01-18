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Ortaokul ve liselere kod yazma dersi geliyor

Karar, Sanayi Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından açıklandı

18 Ocak 2016 17:50

Sanayi Bakanlığı’nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ortaokul ve liselere kodlama dersinin geleceği açıklandı.

Sanayi Bakanlığı’nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım, kodlamanın artık küçük yaşlardan itibaren öğrenilmesi gerektiğine dair atılan ilk somut adım oldu. Sanayi Bakanı Fikri Işık’ın attığı tweet’te, “Milli Eğitim Bakanlığımızla yapacağımız çalışma ile “Kodlama” dersini ortaokul ve liselerde müfredata alacağız” dendi.

Webtekno’nun haberine göre; dersin zorunlu olup olmayacağı da açıklanmış değil. Eğer seçmeli olursa, kodlamaya ilgisi olmayan öğrencilerin bu alana yöneltilebilmesi için biraz daha teşvik edici unsurların bulunması gerekecek. (gibi geliyor bana) Ayrıca dersin yeni olması, derse atanacak öğretmenlerin önemini de bir kat fazla arttırıyor. Özel sektörde bu alanda eğitim veren kişiler elbette bulunuyor fakat MEB bünyesi altında çalışacak öğretmenlerle ilgili ekstra bir çalışma yapılıp yapılmadığı konusunda bir açıklama yapılmadı.

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