Ortaokul öğrencisi hayvan damında intihar etti

Burhan CEYHAN/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, ortaokul öğrencisi Nazmi A. (14), evlerinin arkasındaki hayvan damında, tavana bağladığı iple kendini asarak, yaşamına son verdi.

Toygar Mahallesi\'ndeki evine, dün saat 23.00 sıralarında, teravih namazından sonra dönen çiftçi Mehmet A., oğlu Nazmi A.\'yı evde göremeyince beklemeye başladı. Mehmet A., oğlunun gelmemesi üzerine merak edip, gidebileceği yerlerde aramaya başladı. Evlerinin arkasındaki hayvan damına giren Mehmet A., Esenler Ortaokulu 8\'inci sınıf öğrencisi oğlunun tavana iple asılı cansız bedenini gördü. Mehmet A.\'nın ihbarıyla olay yerine gelen jandarma ekipleri, Nazmi A.\'nın intihar ettiğini belirledi. Jandarma ve savcının incelemesinin ardından Nazmi A.\'nın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'nun morguna gönderildi. Cenaze, hayvan damından çıkarılırken, baba Mehmet A. ve anne Ayşe A. ise sinir krizi geçirdi. Çifti, yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Jandarma, Nazmi A.\'nın intiharıyla ilgili soruşturma başlattı.



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