'Ortam kaydı' sahte çıktı

T24 - Erzurum’daki Ergenekon davasında dosyaya giren ve Muhsin Yazıcoğlu’nun öldürüldüğü iddiasının ortaya atıldığı, Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner ve 3. Ordu Komutanı Saldıray Berk’e ilişkin iddiaların dile getirildiği CD’nin ortam kaydı değil, kurgu olduğu anlaşıldı.





Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner ile 3. Ordu Komutanı Saldıray Berk’in yargılandığı Ergenekon davası dosyasına sürpriz bir “ortam dinlemesi kaydı” girmişti. Gerçek adı ortaya çıkan ve hem şüpheli hem de “gizli tanık Erzincan” olarak geçen kişi ile Gülen cemaatinin üst düzey bir sorumlusu olduğu anlaşılan bir kişi ve dava dosyasında müşteki (şikayetçi) olarak geçen Ahmet Demir arasında geçtiği belirtilen konuşmaların ortam dinlemesi yoluyla kayda alındığı belirtilmişti.



Vatan'ın haberine göre, mahkeme kararıyla yapıldığı belirtilen kayıtta tanık Erzincan, kendisini Kurtoğlu Cemaati ve Fethullah Gülen evlerine silah yerleştirmeye zorladıklarını iddia ettiği MİT görevlilerinin Muhsin Yazıcıoğlu’nun gizli tanık olduğu için öldürüldüğünü söylediklerini iddia ediyordu.



Kayıtta gizli tanık Erzincan’ın konuştuğu kişi tarafından yönlendirilmeye çalışıldığı dikkat çekiyordu. Konuşmalarda Cihaner’den “yargılanan savcı” olarak bahsediliyor ve çeşitli suçlamalarda bulunuyordu. Ancak konuşmanın yapıldığı belirtilen 22 Ekim 2009 tarihinde henüz Cihaner hakkında dava açılmamıştı.



Kayıtta, gizli tanık Erzincan, 3. Ordu Komutanı Saldıray Berk ile görüştüğünü, MİT mensuplarının kendisinden cemaat evlerine silah ve kamera koymasını istediklerini ileri sürüyordu. Gizli tanık, cemaat evlerinde kalan asker ve polislere komplo hazırlaması için 800 bin TL’lik çek verildiğini, kabul etmeyince de açık çek verildiğini öne sürüyordu.





Ortam dinlemesi değil



Ancak mahkeme kararıyla ve gizli olarak yapıldığı belirtilen bu kaydın bir kurgu olduğu, yani konuşan kişilerin kayıt yapıldığını bilerek bu iddiaları dile getirdikleri, davanın 10 Mayıs’ta yapılan duruşmasında özel yetkili Başsavcı Vekili Taner Aksakal tarafından açıklandı. Sadece ajans muhabirlerinin duruşmayı izlemeleri yüzünden bugüne kadar açıklanmayan bu çarpıcı bilgi tutanaklarında yer alıyor. Tutanağa göre Aksakal, şu bilgiyi verdi:



“Kişinin (Ahmet Demir) tanık Erzincan’ın itirafları üzerine kendi imkanlarıyla yaptığı bir kayıt. Kişi, tanık Erzincan’ın da bilgisi dahilinde, yani konuştukları delil olsun diye o sormuş, tanık Erzincan cevaplamış. Bu şekilde üç adet CD var. Bir gizli izleme kararı alınıyor. Müştekinin aldığı kayıt bir anlam ifade etmediği için tahmin ediyorum, delil değeri olabilsin diye teknik izleme kararıyla aynı sorular bu şekilde bir daha sordurulmuş, bir beyan alınmış. Tanık Erzincan’ın bilgisi dahilinde kayda alınıyor. Yani gizli kaydedilmesi söz konusu değil. Ne kadar delil olur tartışılır tabii.”







