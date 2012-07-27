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Yaşam

Ortalama ömrü en yüksek kadınlar Hong Kong'da

Hong Kong'lu kadınlar yaşam beklentisinde Japonları geçti

27 Temmuz 2012 19:12

25 yıl sonra ilk defa Hong Konglu kadınların yaşam beklentisi Japon kadınları geçti.

Japonya Sağlık Bakanlığı, bu sonucun kısmi olarak 2011 yılının Mart ayında Japonya'yı vuran deprem ve tsunamiye bağlanabileceğini söyledi.

2011 yılında Japon kadınların yaşam beklentisi 86.30 yıldan 85.90 yıla düştü.

Geçen yıl Hong Kong'da kadınların yaşam beklentisi 86.70 yıl olarak belirlenmişti.

Japonya son 25 yıldır kadınların en uzun yaşadığı ülkeydi. Bu durum ülkenin sağlıklı yemek kültürüne bağlanıyor.

Ancak 9,0 şiddetindeki depremin ve onu izleyen tsunaminin ardından 20 bin kişi hayatını kaybetti ve bu da ülkedeki yaşam beklentilerinin düşmesine neden oldu.

Ancak, Japon kadınların yaşam beklentisinin Hong Konglu kadınların gerisinde kalmasının depremden başka nedenleri de bulunuyor.

Bu faktörlerden en önemlisi de Japonya'da intihar eden kadınların sayısının hızla artıyor oluşu.

Japonya'da erkeklerin yaşam beklentisi de geçen yıl 79.55'ten 79.44'e geriledi.

Japon erkekleri 2010 yılında yaşam beklentisi sıralamasında dördüncü sıradayken 2011'de dünya sekizinciliğine geriledi.

 

BBC Türkçe

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