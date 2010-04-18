Ortaköy esnafının 'tezgah' isyanı

T24 - Ortaköy'de, düzenleme yapılacağı gerekçesiyle 7 ay önce tezgahları kapatılan pazar esnafı, Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal'ı protesto etti.



Ortaköy Meydanı'nda toplanan ve ellerinde çeşitli pankartlar taşıyan esnaf adına açıklama yapan Aynur Balaban, Beşiktaş Belediye Başkanı Ünal'ın, yaklaşık 7 ay önce meydanda düzenleme yapılacağı gerekçesiyle geçici süre ile tezgahlarını kaldırmalarını istediğini hatırlattı.



Bütün esnafın bu talebe uyduğunu, ancak aradan geçen 7 ay içinde meydanda ne bir düzenleme yapıldığını ne de kendilerine tezgah açacak yer gösterildiğini dile getiren Balaban, ''Bu meydanda 20-25 yıldan beri tezgah açan esnaf var.



Hepimiz çok zor durumda kaldık. Kiramızı ve faturalarımızı ödeyemez hale geldik.



Gerçek el sanatçıları, gerçek emekçiler burada mağdur edildi'' dedi.



Aynur Balaban, Belediye Başkanı'nın tezgahlar için 4 ayrı nokta belirlendiği yönünde basına açıklama yaptığını, ancak bu konuda kendilerine bilgi verilmezken, özel izinlerle başkalarına tezgah açtırıldığını dile getirerek, ''Burada başkalarına rant yaratılıyor'' iddiasında bulundu.







