-ORTAKÖY CAMİSİ İBADETE KAPATILIYOR İSTANBUL (A.A) - 03.05.2011 - İstanbul'un simgelerinden biri olan ve halk arasında 'Ortaköy Camisi' adıyla bilinen 'Büyük Mecidiye Camisi' 13 Mayıs Cuma günü Cuma namazından sonra restorasyona alınacak. Beşiktaş'taki Feriye Lokantası'nda basın toplantısı düzenleyen Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürü İbrahim Özekinci, halk arasında 'Ortaköy Camisi' olarak bilinen 'Büyük Mecidiye Camisi'nin iç, dış ve çatı kısımlarında deniz tuzu ve diğer sebeplerle bozulmalar olduğunu belirterek, restorasyonun 450 gün sürmesi ve 3 milyon TL'ye mal olmasının öngörüldüğünü bildirdi. Caminin çatısında yağışlı havalarda akmaların meydana geldiğini ifade eden Özekinci, bu akmalar sebebiyle cami kubbesinden parçalar düşmeye başladığını ve bu durumun cemaat açısından tehlike oluşturduğunu kaydetti. Özekinci, Ortaköy Camisi restorasyonuna 13 Mayıs Cuma günü, Cuma namazından sonra başlanacağını belirterek, ''Restorasyonun 450 gün sürmesi ve 3 milyon TL'ye mal olması öngörülüyor. Cami, bu süreçte ibadete kapatılacak'' dedi. Ortaköy Camisi imamının Cuma hutbesinde cami cemaatine konuya ilişkin açıklama yapacağını anlatan Özekinci, ''Hem cami cemaati, hem de şehiriçi ve dışından Ortaköy Camisi'ne namaz kılmaya gelenler bu durumdan etkilenmesin diye, cami dışına küçük bir ibadethane yapılacak'' diye konuştu. Özekinci, geçmiş yıllarda eski vakıf eserlerinin haline, ''Ağlayan vakıf eserleri'' dendiğini belirterek, ''Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün son dönemde başlattığı restorasyon çalışmalarıyla, bu vakıf eserlerini artık birer birer güldürüyoruz. Takdir edersiniz ki İstanbul tam bir eski eserler cenneti. Bugüne kadar Süleymaniye ve Mihrimah Sultan Camileri gibi eserleri restore ettik. Ortaköy Camisi'ne bu ay başlıyoruz, sırada Fatih Camisi var'' dedi. Gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının, sadece devletin üstlenebileceği bir sorumluluk olmadığını kaydeden Özekinci, şöyle devam etti: ''Çünkü amaç çok fazla restorasyon yapmak değil. Amaç, kaliteli restorasyon yapabilmek. 'Değerlerimizi yaşatıyoruz' diyoruz ya, Ortaköy Camisi'nin olduğu yerde bir sinagog ve bir de kilise yan yanadır. Din, dil, ırk farkı gözetmeden binlerce yıl, onlarca toplumu huzur içinde bir arada yaşatan vakıf medeniyetimizin en nadide simgelerindendir Ortaköy Camisi. Bir sosyal sorumluluk olarak Ortaköy Camisi'nin restorasyonunu üstlenen Kuveyt Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Ufuk Uyan'a teşekkür ediyorum. Gerçekleştirilen bu sponsorluk anlaşmasının, dünyadaki en zenginler listesine giren Türk zenginlerine de örnek olmasını temenni ediyorum.''