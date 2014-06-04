Ortaköy Camisi, Başbakan'ın cuma namazıyla açıklacak

Dört yıla yakın süredir restorasyonu süren Ortaköy Camisi, Cuma günü Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açılacak.

Sultan Abdülmecit tarafından 1853 yılında yaptırılan ve yapıldığı günden bugüne 6 restorasyon gören cami, son restorasyonun ardından Başbakan Erdoğan’ın cuma namazı kılmasıyla tekrar hizmete açılacak.

Hürriyet gazetesinden Ümit Çetin'in haberine göre klasik Osmanlı mimarisinden modern usule geçişin en önemli eserlerinden birisi olan cami, şeffaf, ferah, aydınlık cami sistemlerine geçilen barok tarzının en önemli eserlerinden birisi olarak görülüyor.



Hatalar düzeltildi



Yaklaşık 10 milyon liranın harcandığı son restorasyonda daha önceki restorasyonlarda yapılan hatalar düzeltildi. Bu da restorasyon sürecinin uzamasına neden oldu. Restorasyonun ilk aşamasında dış cephe konservasyonları ve minare onarımları tamamlandı. Kubbe kurşunları değiştirildi, cami harimi ve hünkar kasrında sıva raspaları, ahşap kapı ve pencerelerin tamiri yapıldı. Cami hariminde bulunan betonarme döşemelerin tamamı kaldırıldı, ahşap karkaslar yapıldı. Son olarak da cami harimindeki alçı ve statükoların konservasyonları gerçekleştirildi.