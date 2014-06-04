T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ortaköy Camisi, Başbakan'ın cuma namazıyla açıklacak

4 yıldır restorasyonda olan Ortaköy Camisi, Başbakan Erdoğan’ın cuma namazı kılmasıyla tekrar hizmete açılacak

04 Haziran 2014 19:25

Dört yıla yakın süredir restorasyonu süren Ortaköy Camisi, Cuma günü Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açılacak.

Sultan Abdülmecit tarafından 1853 yılında yaptırılan ve yapıldığı günden bugüne 6 restorasyon gören cami, son restorasyonun ardından Başbakan Erdoğan’ın cuma namazı kılmasıyla tekrar hizmete açılacak.

Hürriyet gazetesinden Ümit Çetin'in haberine göre klasik Osmanlı mimarisinden modern usule geçişin en önemli eserlerinden birisi olan cami, şeffaf, ferah, aydınlık cami sistemlerine geçilen barok tarzının en önemli eserlerinden birisi olarak görülüyor.


Hatalar düzeltildi


Yaklaşık 10 milyon liranın harcandığı son restorasyonda daha önceki restorasyonlarda yapılan hatalar düzeltildi. Bu da restorasyon sürecinin uzamasına neden oldu. Restorasyonun ilk aşamasında dış cephe konservasyonları ve minare onarımları tamamlandı. Kubbe kurşunları değiştirildi, cami harimi ve hünkar kasrında sıva raspaları, ahşap kapı ve pencerelerin tamiri yapıldı. Cami hariminde bulunan betonarme döşemelerin tamamı kaldırıldı, ahşap karkaslar yapıldı. Son olarak da cami harimindeki alçı ve statükoların konservasyonları gerçekleştirildi.

ETİKETLER

Ortaköy Camisibaşbakanerdoğancuma namazırestorasyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24