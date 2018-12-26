ORTAKÖY AÇIKLARINDA CESET BULUNDU

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)

Ortaköy Sahili açıklarında denizde erkek cesedi bulundu. Deniz polisi tarafından iskeleye çıkartılan ceset kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu\'na götürüldü.

Beşiktaş Ortaköy sahili açıklarında sabah saatlerinde denizde insan cesedi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Cesedin kıyıya çıkarılması için Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi\'ne haber verildi.

Deniz polisi tarafından Ortaköy İskelesine çıkartılan cesedin erkeğe ait olduğu belirlendi. Uzun süre denizde kaldığı tespit edilen ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu\'na götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-İskeleye çıkartılan ceset

-Olay yeri inceleme polislerinden görüntü

-Cesedin iskelenin içine taşınması

-Sağlık ekiplerinden görüntü

-Genel ve detaylar

