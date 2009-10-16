Ortak ATM'ler suistimal edilmeye başlandı

Bankaların 1 Ekim'de başlayan ortak ATM (Otomatik Para Çekme Makinesi) uygulamasında farklı fiyat tarifesi suistimal edilmeye başlandı.
Bakiye sorma ve para çekme işlemlerinden 50 kuruş ile 5 lira
arasında değişen miktarlarda masraf alınmasının ardından ortak ATM
dolandırıcıları türedi. İki hafta süre geçmesine rağmen Türkiye
Bankalar Birliği (TBB) ve Bankalararası Kart Merkezi (BKM) adı
kullanılarak sahte elektronik postalar gönderilmeye başlandı. Bankalar
Birliği ise vatandaşa, "Ücretsiz ortak ATM kullanma imkanı sunuyor"
başlıklı e-postalara itibar edilmemesi uyarısında bulundu.
Birlikten yapılan açıklamada banka müşterilerinin
dolandırılması amacıyla, bankaların ATM'lerinin birleşmesi süreci
kullanılarak, üçüncü kişiler tarafından banka müşterilerine mesaj
gönderildiğine dikkat çekilerek, şöyle denildi: "Bu mesajlarda, ortak
ATM işlemlerinin ücretsiz bir şekilde gerçekleştirilmesi için
müşterilerden, gizli ve özel müşteri bilgilerinin (TC kimlik no, banka
adı, kart no, CV, parola vb.) mesajın ekindeki linkte yer alan tablonun
doldurulması suretiyle kendilerine gönderilmesi istenmektedir. Bu
mesajların görüntüsü (banka logo ve isimlerinin bulunması) ve
kullanılan söylem, bunların TBB ve BKM tarafından gönderildiği
izlenimini vermeye çalışmaktadır. Yapılan girişimlerle söz konusu site
kapatılmıştır."
Bu tarz dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkat edilmesi
gereken en önemli hususun bankaların ve ilgili kurumların elektronik
postalar aracılığıyla hiçbir şekilde müşterilerine ait bilgileri talep
etmediği ve bu yollarla sistem veya veri güncellemesi yapmadığı
kaydedildi. Yetkililer herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için TBB ve
BKM'nin internet sitelerindeki güvenlikle ilgili açıklamaların dikkatle
okunması ve uygulanması tavsiyesinde bulundu.
Kullanıcısını gözbebeği ve parmak damarından tanıyan ATM'ler geliyor
ATM'lerin mucidi olan Amerikalı Diebold, Türkiye'de ofis açtı.
Fortis Bank, Vakıfbank, Alternatif ve ING ile çalışmalara başlayan
Deboilt, Ürdün ve Japonya'da kullanılan gözbebeğinden tanıma ve parmak
damarları okuyan ATM'leri Türkiye'ye de getirmeyi amaçlıyor. Şirketin
Proje Pazarlama Müdürü Ian Thomas, Japonya'da 140 bin ATM olduğunu ve
bu rakamın yüzde 83'ünün parmak izi tanıyan ATM'lerden oluştuğunu
kaydetti. Thomas, "Bu kopyalanamıyor. Eğer parmağınızı keserseniz
kullanamıyorsunuz. Siz yaşlandıkça parmak izi de değişiklik
gösteriyor." dedi. Thomas, bu ürünlerin de Türkiye'ye getirilmesi için
bankalarla görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.