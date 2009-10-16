Ortak ATM'ler suistimal edilmeye başlandı

Bankaların 1 Ekim'de başlayan ortak ATM (Otomatik Para Çekme Makinesi) uygulamasında farklı fiyat tarifesi suistimal edilmeye başlandı.



Bakiye sorma ve para çekme işlemlerinden 50 kuruş ile 5 lira arasında değişen miktarlarda masraf alınmasının ardından ortak ATM dolandırıcıları türedi. İki hafta süre geçmesine rağmen Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Bankalararası Kart Merkezi (BKM) adı kullanılarak sahte elektronik postalar gönderilmeye başlandı. Bankalar Birliği ise vatandaşa, "Ücretsiz ortak ATM kullanma imkanı sunuyor" başlıklı e-postalara itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

Birlikten yapılan açıklamada banka müşterilerinin dolandırılması amacıyla, bankaların ATM'lerinin birleşmesi süreci kullanılarak, üçüncü kişiler tarafından banka müşterilerine mesaj gönderildiğine dikkat çekilerek, şöyle denildi: "Bu mesajlarda, ortak ATM işlemlerinin ücretsiz bir şekilde gerçekleştirilmesi için müşterilerden, gizli ve özel müşteri bilgilerinin (TC kimlik no, banka adı, kart no, CV, parola vb.) mesajın ekindeki linkte yer alan tablonun doldurulması suretiyle kendilerine gönderilmesi istenmektedir. Bu mesajların görüntüsü (banka logo ve isimlerinin bulunması) ve kullanılan söylem, bunların TBB ve BKM tarafından gönderildiği izlenimini vermeye çalışmaktadır. Yapılan girişimlerle söz konusu site kapatılmıştır."

Bu tarz dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkat edilmesi gereken en önemli hususun bankaların ve ilgili kurumların elektronik postalar aracılığıyla hiçbir şekilde müşterilerine ait bilgileri talep etmediği ve bu yollarla sistem veya veri güncellemesi yapmadığı kaydedildi. Yetkililer herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için TBB ve BKM'nin internet sitelerindeki güvenlikle ilgili açıklamaların dikkatle okunması ve uygulanması tavsiyesinde bulundu.

Kullanıcısını gözbebeği ve parmak damarından tanıyan ATM'ler geliyor

ATM'lerin mucidi olan Amerikalı Diebold, Türkiye'de ofis açtı. Fortis Bank, Vakıfbank, Alternatif ve ING ile çalışmalara başlayan Deboilt, Ürdün ve Japonya'da kullanılan gözbebeğinden tanıma ve parmak damarları okuyan ATM'leri Türkiye'ye de getirmeyi amaçlıyor. Şirketin Proje Pazarlama Müdürü Ian Thomas, Japonya'da 140 bin ATM olduğunu ve bu rakamın yüzde 83'ünün parmak izi tanıyan ATM'lerden oluştuğunu kaydetti. Thomas, "Bu kopyalanamıyor. Eğer parmağınızı keserseniz kullanamıyorsunuz. Siz yaşlandıkça parmak izi de değişiklik gösteriyor." dedi. Thomas, bu ürünlerin de Türkiye'ye getirilmesi için bankalarla görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.