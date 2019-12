'Ortadoğu’yu tribünden izleyecek değiliz '

T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan, Kırgızistan gezisi sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Mısır’daki duruma da değindi.



Erdoğan Mısır'da yaşanan adaletsizlik sorunlarına bir toplantı sırasında bayan bir gazetecinin sorduğu soru ile değindi. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Erdoğan’a sorulan sorular ve alınan cevaplar:



Mısır’da ordu halkı evlere dönmeye davet etti. Çatışmalar çıktı. Değerlendirmeniz nedir?



Halkın iradesine karşı çıkmak ırmağı tersine çevirmek gibi bir şey. O ırmak neyi gerektiriyorsa er veya geç olacak. Ok yaydan çıkmaya görsün. Mısır’ın içişlerine karışmak gibi bir niyetimiz yok. Ancak Ortadoğu’da onyıllardır bir sıkıntı çekiliyor. Bunun acısını bölge halkları çekiyor. Bizler Ortadoğu’yu tribünden izleyecek bir ülke değiliz. Gittiğimizde bize soruluyor.



Ok yaydan çıktı mı diyorsunuz?



Ok yaydan çıktı gözüküyor.





Çevreye yayılır mı?



El Cezire’nin yayımladığı Filistin belgelerini nereye koyacaksın? Mısır’daki belgeler de öyle. Bu halklar bırakın bu belgeleri görmeyi, bizzat yaşıyor. Şarm-el Şeyh’te dört başbakanın konuşmacı olarak katıldığı 2500 kişilik bir toplantıda bir bayan kalktı, sorusundan gazeteci olduğunu anladık ve bana sordu.





‘Sizin ülkenizde seçimler kaç haftada yapılıyor?’ diye. Sorunun cevabını tabii ki biliyordu. Ben kendisine, ‘24 saatte kesin sonuçlar alırız ama aynı gece 10-11 gibi durumu anlarız’ cevabını verdim. Bayan gazeteci dedi ki, ‘Bizde bir ayı aşıyor’. Mısır Başbakanı Ahmet Nazif’de ses yok.





Ordunun açıklaması manidar



Başbakan Erdoğan, Kırgızistan Başbakanı Almazbek Atambayev ile yaptığı basın toplantısında da özetle şöyle dedi: “Geç saatlere kadar ben de takip ettim. Bu açıklamanın arkasından yüzbinlerce insanın toplandığı meydanda yeterli bir açıklama olarak görülmedi. Halkın, Mübarek’ten çok daha farklı bir adımın atılması yönünde beklentisi var. Demokrasi uygulamasının çok kısa bir sürede başlaması için mevcut hükümet güven vermiyor. Yol haritası, takvimin açıklanması gerekiyor. Bu takvim açıklanırsa kitleler tatmin olacaktır. Açıklanmazsa kitlelerin tatmininin mümkün olmayacağını düşünüyorum. Kaldı ki bu süreci geçici bir yönetimle atlatmak bana göre çok çok önemli. Çünkü burada güven önemli. Bu güveni sağlayacak bir yönetim noktasında atılması gereken adımlar var. Temenni ederim ki Mısır’da akan kan, ölümler dursun. Çünkü şu anda 100’ü aşkın insan ölmüş durumda. Bunun bu şekilde devamı iyi olmaz. Fakat ordunun yapmış olduğu açıklamalar manidardır, anlamlıdır. Ben bunu Mısır’ın geleceği için önemsiyorum. Polisin şu andaki duruşunu önemsiyorum.”