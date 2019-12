Ortadoğu'ya Türk müteahhit

T24 - Ortadoğu'da büyük inşaat işlerine imza atan Türk müteahhitlerinin arasında yer alan Ali Demirhan, 'The Meydan' olarak bilinen ve dünyanın en büyük yatay binası olarak nitelendirilen, 1700 metre uzunluğundaki hipodromun ilk etabını bitirdi.





Mirhan Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Demirhan, 100'ü Türk, 6 bin işçiyle 17 ayda yapımını gerçekleştirdikleri projenin, dünyada ilk kez uygulanan pekçok özelliğe sahip olduğunu belirtti.



Demirhan, ''Söz konusu binanın bir uçtan diğerine uzunluğu 1700 metre. Tesisin bir ucunda at ahırları var. Diğer ucunda ise, denizin bir kanalla hipodromun yanına kadar getirildiği yat limanı var. Yat sahipleri teknelerinden yarışları seyredebilecek. 120 ata aynı anda hizmet verecek harada, bir at ahırının tanesi bile 2 milyon dolara mal oldu. En kaliteli ve lüks malzeme kullanıldı. Ayrıca tesiste 7 yıldızlı 400 odalı otel, 85 bin kişilik yarış seyir tribünü bulunuyor. Tribünlerde yer alan balon restoranda ise, sekiz bin metrekarelik ve aynı anda 4500 kişinin yemek yiyebileceği, dünyanın en büyük restoranı var. Seyirciler 170 metre uzunluğu ve 14 metre yüksekliği bulunan, hipodromun ortasında yer alan, dünyanın en büyük televizyon ekranından yarışları canlı olarak seyredecek. Binanın dışında ise titanyum malzemeler kullanıldı.''



Demirhan, mart ayının sonunda yapılacak olan 10 milyon dolarla, dünyanın en yüksek ödüllü at yarışı olacak Dubai Dünya Kupası'nda, tesisin bütün bölümleriyle hizmete gireceğini belirterek, 28 Ocak tarihinde bu kupanın ilk yarışlarının gerçekleştirildiğini belirtti.



Yarışların isteyenler tarafından özel olarak hazırlanan ve genellikle kraliyet aileleri ile büyük şirketler tarafından satın alınan, 80 farklı locadan da seyredebileceğini belirten Demirhan, tesisin içinde IMAX sinema salonu, atçılık müzesi gibi özel bölümlerinde bulunacağını sözlerine ekledi.