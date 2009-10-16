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'Ortadoğu’nun Brad Pitt’i'

Arap ülkelerinde büyük ilgi gören Kıvanç Tatlıtuğ, Uluslararası Ortadoğu Film Festivali’nin açılış gecesinin konuğu oldu.

16 Ekim 2009 03:00

Başrolünü oynadığı “Gümüş” dizisi Arap ülkelerinde büyük ilgi gören ve Ortadoğu’nun Brad Pitt’i olarak gösterilen Kıvanç Tatlıtuğ, Uluslararası Ortadoğu Film Festivali’nin açılış gecesinin konuğu oldu.

Abu Dabi’de düzenlenen festivalin konuğu Tatlıtuğ, kırmızı halıda yoğun ilgiyle karşılandı.

Festivalin konukları arasında Hilary Swank, Demi Moore, Frieda Pinto, Cyrine Abdelnour gibi pek çok ünlü oyuncu da vardı. 8 - 17 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen festivalin “New Cinema From Turkey” bölümünde, “Sonbahar”, “Şairin Ölümü”, “Nokta”, “Süt”, “Süt ve Çikolata”, “Hayat Var”, “Pandora’nın Kutusu”, “Kurban” ve “Uzak İhtimal” gibi filmler de gösteriliyor.

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