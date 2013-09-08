Reuters: Türkiye, yüzde 5'lik büyüme hedefini 1 puan aşağı çekecek

ABD Merkez Bankası Fed’in tahvil alımlarını kısması ve Ortadoğu’daki gerginlikle Suriye’ye yönelik müdahale olasılığıyla bu yılın büyümesinin öngörülerin 1 puan altında kalması beklenirken bu nedenle gelecek yıl büyüme tahmininin de 1 puan aşağı revize edilmesi bekleniyor.

Orta vadeli planda (OVP) da bu seneki büyüme yüzde 4, gelecek yıl ise yüzde 5 olarak öngörülüyordu. Yeni OVP için ekonomi yönetiminin çalışmaları devam ederken yetkililer, büyüme, ihracat ve yatırımı destekleyen, bazı tedbir ve teşviklerin de uygulanabileceğini belirtiyor.

Reuters’ın haberine göre, bir ekonomi yetkilisi, Türkiye’yi de yakından ilgilendiren ekonomik ve siyasi gelişmelerin bu yıl büyümenin yüzde 3 veya çok az üstünde gerçekleşmesine neden olacağını belirterek “2014 büyümesinde, geçen yılki OVP’de öngörülen yüzde 5 gibi bir büyümeyi yakalamak mümkün görünmüyor. Büyümenin, şu anki veriler ışığında, 2014’te yüzde 4 civarında beklenmesi daha gerçekçi” dedi.

“Fed’in tahvil alımını kısması, Türkiye’ye yeterince sermaye girmemesi ve çıkışların olması durumu, Suriye’ye yönelik müdahale beklentisi, bunun bölge ülkelerine yayılması riski, Mısır ve Ortadoğu’daki gelişmeler, petrol fiyatlarındaki yükselişin yanı sıra dünya ekonomilerinin durumu Türkiye’nin büyümesi için ciddi riskler olarak ortada duruyor. Bu riskleri görmezden gelmek mümkün değil” diyen aynı yetkili, bütün risklerin ve fırsatların görülerek kapsamlı bir para politikası ortaya koymak gerektiğini dile getirdi.

Üst düzey bir ekonomi yetkilisi de, Türkiye’nin ortalama yüzde 5 olarak ifade edilen ortalama büyümesinin 2014’te yakalanmasının mümkün olmadığının altını çizdi.

