-ORTADOĞU'DAKİ BARIŞ SÜRECİ GÖRÜŞÜLDÜ ANKARA (A.A) - 20.06.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Barack Obama arasında yapılan telefon görüşmesinde, Suriye ve Libya'daki son duruma ve Ortadoğu'daki barış sürecine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi. Başbakanlık Basın Merkezinin internet sayfasından yapılan açıklamada, Başbakan Erdoğan ile ABD Başkanı Obama arasında bu akşam bir telefon görüşmesi yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: ''Sayın Obama'nın aramasıyla gerçekleşen görüşmede, Suriye ve Libya'daki son duruma ve de Ortadoğu'daki barış sürecine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur. Görüşmede, Suriye halkının meşru taleplerinin karşılanması açısından reformların ivedilikle gerçekleştirilmesi, sivil ve barışçı göstericilere karşı şiddete başvurulmaması gerektiğine işaret edilmiştir. İki lider arasında Suriye'deki gelişmeleri yakından takip etmek konusunda da görüş birliğine varılmıştır. Libya meselesinde ise NATO misyonunun hedefleri hususunda mutabık olan iki lider, ülkedeki siyasi geçiş sürecinin bir an önce tamamlanması gerektiğine değinmişlerdir. ABD ve Türkiye'nin Libyalılara yardım konusunda birlikte çalışmaları konusunda hemfikir olan iki lider, 15-16 Temmuz 2011 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Libya Temas Grubunun dördüncü toplantısı hakkında da fikir teatisinde bulunmuşlardır. İki lider, Ortadoğu'daki barış sürecinin bölgenin barış ve istikrarı açısından hayatı önem taşıdığı konusunda da görüş birliğine varmışlardır.''