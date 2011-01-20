-ORTADOĞU'DA GERİLİM TIRMANIYOR BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 19.01.2011 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un siyasi işlerden sorumlu yardımcısı Lynn Pascoe, Ortadoğu'da son dönemde gerginliğin tırmandığını söyledi. BM Güvenlik Konseyi'nin Ortadoğu konulu toplantısında konuşma yapan Pascoe, Filistin-İsrail doğrudan görüşmelerindeki çıkmazın devam ettiğini, hem Filistin topraklarında, hem de Lübnan'daki son gelişmelerin bölgede gerilimi artırdığını belirtti. BM'nin İsrail-Filistin görüşmeleri kapsamında, ABD'nin iki tarafla yaptığı görüşmeleri takdir ettiğini, ancak soruna çözüm yolunda ilerleme kaydedilememesinden ciddi endişe duyduğunu kaydeden Pascoe, bölgede barışın sağlanmasının ve Filistin'in devlet olması gerekliliğinin artık daha fazla geciktirilemeyeceğini söyledi. Pascoe, ABD, BM, Rusya ve AB'den oluşan Ortadoğu Dörtlüsü'nün Münih'te 5 Şubat'ta toplanacağını da bildirdi. Konuşmasında Lübnan'daki siyasi krizden de sözeden Pascoe, Lübnan'da tüm liderlerin sorunu diyalogla ve anayasa kuralları çerçevesinde çözümlemeye çalışmalarının önemine dikkat çekti. Pascoe konuşmasında Türkiye'nin Lübnan'daki siyasi krizin çözümlenmesi yönünde diğer ülkelerle birlikte yaptığı girişimlerden de sözetti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad ve Katar Emiri Şeyh Hamad Bin Halife El Tani ile birlikte Şam'da 17 Ocak'ta üçlü zirve toplantısı yaptıklarını anımsatan Pascoe, ayrıca Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Hamid bin Casim bin Cabir El Tani ile birlikte Beyrut'ta ilgili tüm taraflarla bir dizi temasta bulunduğunu kaydetti.