-ORTADOĞU KAN GÖLÜNE DÖNDÜ KAHİRE (A.A) - 17.02.2011 - Libya'da Muammer Kaddafi yönetiminin uzun iktidarına karşı çıkan protestocuların dört kentte sokağa döküldüğü, çatışmalarda en az 14 kişinin öldüğü belirtiliyor. İsviçre'de oturan Libya Hakikat ve Adalet Komisyonu başkanı Fethi El Verfali, dün gece Beyide'de 11 protestocunun öldüğünü, çok sayıda protestocunun da yaralandığını söyledi. Verfali, bugün Zentana kentinde iki, Ricban'da ise bir protestocunun öldüğünü bildirdi. Verfali'nin yayımladığı bir video kasette, Zentana'da göstericilerin "Kahrolsun Kaddafi. Kahrolsun rejim" yazılı pankart taşıdıkları görülüyor. Muhalif internet sitesi El Yum da doğudaki Beyide kentinde İç Güvenlik Güçleri'nden keskin nişancıların dört protestocuyu öldürdüğünü duyurdu. Site bugün Bingazi kentinde gösterilerin devam ettiğini de yazdı. Sürgündeki bir muhalefet lideri Faiz Cibril, "Libyalılar bugün korku bariyerini aştı, şafak göründü" dedi. Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, başkent Trablus'ta ise hükümet yanlıları gösteri yaptı, yer yer trafiği engelledi. Resmi haber ajansı JANA da bugün Kaddafi'yi kastederek, "devrimin kardeş lideriyle ebedi birliği" göstermek için Trablus ve diğer kentlerde binlerce kişinin gösteri yapacağını duyurdu. Görgü tanıkları, başkentte göstericilerin otomobillerinden Libya bayrakları sallayarak Kaddafi lehine slogan attıklarını, bunun dışında kentte hayatın her zamanki gibi devam ettiğini söylediler. Merkezi New York'ta buluna İnsan Haklarını İzleme örgütü de güvenlik güçlerinin ez az 14 kişiyi gözaltına aldığını bildirdi. Gösterilerin başlaması üzerine Kaddafi halkı durdurmak için hemen harekete geçerek, memurların maaşlarını iki katına çıkarma sözü verdi ve dün 100 kadar muhalif İslamcı militanı serbest bıraktı. -BAHREYN'DE 60 KİŞİ KAYIP Reform talebiyle protesto gösterilerinin yapıldığı Bahreyn'de üç kişinin öldüğü, polis müdahalesinden sonra 60 kişinin kayıp olduğu belirtildi. Şii muhalif milletvekili İbrahim Mattar, Reuters ajansına verdiği demeçte, polis baskınında 60 kişinin kaybolduğunu söyledi. Mattar ayrıca Şii Vifak partisi üyelerinin milletvekilliğinden istifa edeceğini belirterek, ''Bütün üyeler istifa edecek. Karar alındı'' dedi. İbrahim Mattar, 40 sandalyeli parlamentonun 17'sine sahip partinin milletvekillerinin istifa gerekçesinin gece yapılan polis baskını olduğunu söyledi. Öte yandan İçişleri Bakanlığı sözcüsü, televizyondan yaptığı açıklamada, Bahreyn ordusunun güvenliği sağlamak için gereken her türlü önlemi alacağını kaydetti. Bahreyn ordusu da açıklamasında, başkent Manama'nın önemli noktalarında kontrolü ele geçirdiğini, protesto gösterilerinin yasaklandığını duyurdu. -AMERİKALI GAZETECİYE SALDIRI- Bahreyn'deki gösterileri izleyen ABC televizyonu muhabirinin saldırıya uğrayarak darp edildiği bildirildi. Televizyonun haberinde, Miguel Marquez'in başkent Manama'nın merkezindeki İnci Meydanı'ndaki göstericilerin polis tarafından dağıtılması sırasında saldırıya uğradığı belirtildi. Marquez'in olay anında televizyon kanalıyla telefon bağlantısında bulunduğu ve daha sonra bağlantının kesildiği kaydedildi. Ardından yeniden kurulan bağlantıda gazeteci, bir grubun saldırısına uğradığını, kamerasının hasar gördüğünü, daha sonra otelinin yakınında bulunan bir pazar yerine sığındığını ve ciddi bir yarası olmadığını anlattı. -YEMEN'DE 12 YARALI- Yemen'in başkenti Sana'da bugün iktidar yanlılarıyla hükümet karşıtları arasındaki şiddetli çatışmalarda yaralı sayısının 12'ye çıktığı bildirildi. El Kudüs gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde, çatışmaların Sana Üniversitesinin önünde meydana geldiği belirtildi. Bölgedeki AFP muhabiri de öğrencilerin, "Halk rejimin düşmesini istiyor" şeklinde slogan attıklarını ve bazılarının kendilerine saldıranlara taş atarak karşılık verdiğini kaydetti. Beş gündür süren çatışmalarda, çoğu üniversite öğrencisi yaklaşık 2000 kişinin kampüs çıkışında iktidar yanlılarının saldırısına uğradığı, güvenlik güçlerinin tarafları ayırmak için havaya uyarı ateşi açtığı belirtilmişti. Bu arada Yemen'in güneyindeki Aden kentinde dün düzenlenen ve iki kişinin öldüğü gösterilerin ardından bugün durumun sakin olduğu, gün içerisinde en az 20 göstericinin gözaltına alındığı bildirildi.